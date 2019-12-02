Президент 17 декабря подписал Указ, в соответствии с которым 2 января будет нерабочим праздничным днем. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Отрабатывать этот выходной не придется. Напомним, ранее за отдых 2 января нужно было выйти на работу в субботу, 4 января. Выйти в этот день белорусам все же придется, но с отработкой за 6 января (ранее этот день нужно было отработать 11 января).

В итоге, отдыхать будем так: