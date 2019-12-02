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2 января будет нерабочим праздничным днем

19.12.2019 0 Комментариев , 3 Просмотров

Президент 17 декабря подписал Указ, в соответствии с которым 2 января будет нерабочим праздничным днем. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Отрабатывать этот выходной не придется. Напомним, ранее за отдых 2 января нужно было выйти на работу в субботу, 4 января. Выйти в этот день белорусам все же придется, но с отработкой за 6 января (ранее этот день нужно было отработать 11 января).

В итоге, отдыхать будем так:

  • 25 декабря (католическое Рождество);
  • 1 января;
  • 2 января;
  • 6 января (с отработкой 4 января);
  • 7 января (православное Рождество).
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Об авторе: redactor2

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