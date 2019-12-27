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360 профсоюзных елок

27.12.2019 0 Комментариев , 4 Просмотров

Благотворительный новогодний праздник «Профсоюзы – детям» состоялся в республиканском Дворце культуры ветеранов.

На главную профсоюзную елку области пригласили около 450 детей из многодетных, малообеспеченных, опекунских семей, детей-сирот, воспитанников социально-педагогических центров, ребят с ограниченными возможностями. Все уехали домой с зарядом позитивных эмоций и, конечно же, сладким подарком.

– Профсоюзы Минщины проведут более 360 елок, поздравят с наступающими праздниками порядка 39 тысяч детей. Это очень хорошая новогодняя традиция – уделять внимание каждому ребенку. – отметил председатель областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский.

Юлия БРОЖИНА

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Об авторе: redactor2

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