Акция «Наши дети»: узденский Дом семейного типа превратили в сказку

С подарками в дом семейного типа в Узде приехала команда людей, которые искренне убеждены, что сказка есть, главное – в нее верить и подарить детям.

Много теплых слов в свой адрес и искренние пожелания здоровья и добра услышали родители Татьяна Александровна и Анатолий Владимирович Коршуки, их детки от заместителя председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолия Исаченко, начальника главного управления по образованию облисполкома Татьяны Апранич, председателя Узденского райисполкома Сергея Савицкого.

– Акция «Наши дети» – неотъемлемая часть новогодних и рождественских праздников. В эти дни каждый может сделать доброе дело, окружить заботой тех, кто особенно нам дорог, – детей, – отметил Анатолий Исаченко. – Ведь кто, как не они, так искренне верят в сказку, и в наших силах попытаться сделать ее явью.

В день визита атмосфера в этом доме была больше чем семейная, ведь здесь собрались люди, которых объединила забота о детях.

Вера ЛУКАШЕВИЧ, фото Сергея ШАРАЯ