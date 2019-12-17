Александр Турчин поздравил биатлониста Максима Воробья с золотой медалью

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин направил поздравительную телеграмму Максиму Воробью, который успешно выступил на этапе Кубка IBU по биатлону 2019 года в городе Риднау.

В поздравлении говорится:

«Завоевав в напряженной борьбе золотую медаль в спринтерской гонке, Вы продемонстрировали высокое мастерство, достигнутое многолетним трудом и упорными тренировками.

Бойцовские качества всегда отличали спортсменов Минской области. Яркая и зрелищная победа доставила радость болельщикам, которые с большим интересом и ожиданием наблюдали за самоотверженным выступлением.

14 декабря на 2-м этапе Кубка IBU в Риднау Максим Воробей одержал победу в спринтерской гонке! Спортсмен прошел оба огневых рубежа на ноль. Это первая победа для Максима на международных стартах.

Такой успех стал серьезным вкладом в развитие биатлона в Минской области, а также в укрепление ее замечательных традиций.

Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых спортивных успехов и побед!».Дополнительно