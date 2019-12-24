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Александр Турчин поздравил с победой волейбольный клуб «Шахтер»

24.12.2019 0 Комментариев , 3 Просмотров

С успешным выступлением в Кубке Республики Беларусь по волейболу среди мужских команд 2019 года поздравил председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин волейбольный клуб «Шахтер».

«Третий сезон подряд команда Минского региона завоевывает право играть в финальных играх Кубка Беларуси по волейболу, – говорится в поздравлении главы области. – Победив в финальной игре волейбольный клуб «Строитель», ваша команда выдержала настоящую битву характеров и доказала, что является одной из лучших в Республике Беларусь».

Председатель Минского областного исполнительного комитета поблагодарил каждого, кто своим талантом и трудом приближал команду к заветному кубку, и пожелал команде крепкого здоровья, удачи и новых спортивных достижений. Также Александр Турчин отметил, что достижения клуба укрепили спортивный имидж Минской области и доставили радость всем любителям и болельщикам!

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Об авторе: redactor2

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