Александр Турчин поздравил с победой волейбольный клуб «Шахтер»

С успешным выступлением в Кубке Республики Беларусь по волейболу среди мужских команд 2019 года поздравил председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин волейбольный клуб «Шахтер».

«Третий сезон подряд команда Минского региона завоевывает право играть в финальных играх Кубка Беларуси по волейболу, – говорится в поздравлении главы области. – Победив в финальной игре волейбольный клуб «Строитель», ваша команда выдержала настоящую битву характеров и доказала, что является одной из лучших в Республике Беларусь».

Председатель Минского областного исполнительного комитета поблагодарил каждого, кто своим талантом и трудом приближал команду к заветному кубку, и пожелал команде крепкого здоровья, удачи и новых спортивных достижений. Также Александр Турчин отметил, что достижения клуба укрепили спортивный имидж Минской области и доставили радость всем любителям и болельщикам!