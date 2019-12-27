Александр Турчин поздравил воспитанников детского дома семейного типа в Марьиной Горке с праздниками

В Беларуси продолжается новогодняя акция «Наши дети». С каждым днем к ней присоединяются сотни неравнодушных людей, которые в меру сил и возможностей стараются дарить маленьким жителям Беларуси тепло своих сердец.

Не остался в стороне от благородной миссии и руководитель центрального региона, председатель Совета по развитию предпринимательства Александр Турчин, который 27 декабря посетил детский дом семейного типа в Марьиной Горке и поздравил детей с наступающими праздниками.

На пороге гостей радушно встретили родители-воспитатели Елена и Андрей Божановы. К большой семье также приехали заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства Павел Топузидис и председатель Пуховичского райисполкома Виктор Коледа.

Елена недавно была награждена орденом Матери. Кроме пятерых родных детей она с супругом, как своих, с любовью и заботой, воспитывает еще пятерых приемных — Стасика, Вику и Настю Кузьменко, 2008 и 2013 годов рождения, а также 8-летнюю Катю Якимович и 10-летнего Данилу Слимко.

Ребята, как сказочных волшебников, ждали гостей, которые приехали, понятно, не с пустыми руками.

Александр Турчин в неформальной обстановке пообщался с родителями и детьми, вручил им телевизор, триммер, ноутбук, развивающие игрушки, сладкие подарки. Во время разговора председатель Миноблисполкома поинтересовался, нужен ли многодетной семье микроавтобус. Тут же вопрос с транспортом был решен.

— Чего не хватает для жизни в Марьиной Горке с точки зрения социальной инфраструктуры? — поинтересовался Александр Турчин. — Я имею ввиду школы, больницы.

— Все нормально, единственное, мало квалифицированных врачей, узких специалистов. Чтобы попасть к ним на прием, приходится с детьми сидеть в очереди, — рассказала Елена.

Услышав от руководителя области, что в первом полугодии в Марьиной Горке появится бассейн, дети захлопали в ладоши от радости.

Ребята прочитали заранее выученные стихи, а также подарили гостям елочные украшения, сделанные своими руками.

Григорий СОЛОНЕЦ, Фото Павла ОРЛОВСКОГО