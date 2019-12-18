Более 350 квартир для медработников планируют построить в Минской области в 2020 году

В Минской области в 2020 году планируют построить более 350 квартир для медицинских работников. Об этом сообщила журналистам начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома Наталья Боярская сегодня на открытии трех общежитий для медиков в Лесковке, передает корреспондент БЕЛТА.

«Работа по обеспечению жильем медиков будет продолжена в 2020 году. Запланирована реконструкция имеющихся общежитий для создания комфортных условий. Также в планах — строительство жилья для членов жилищных кооперативов в Борисове (на 107 квартир) и для работников Минской областной клинической больницы (на 250 квартир). В Минском облисполкоме разрабатывается общая программа по обеспечению жильем медицинских работников и работников социальной сферы», — сказала Наталья Боярская.

В улучшении жилищных условий нуждаются 12% медиков региона. «Учитывая, что в регионе в системе здравоохранения трудится более 30 тыс. работников, то цифра значительная», — уточнила начальник главного управления.

Она подчеркнула, что общежития в Лесковке построены благодаря Президенту. «Более того, он поддержал предложение Миноблисполкома о дополнительном выделении Br20 млн на закупку нового высокотехнологичного оборудования для учреждений здравоохранения Минской области, что позволит проводить на современном уровне диагностику заболеваний и внедрять новые методики лечения», — заключила Наталья Боярская.