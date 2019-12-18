Более 40 девушек поучаствовали в региональном туре конкурса красоты в Солигорске

Вчера в Солигорске состоялось яркое событие – в городском Дворце культуры прошел региональный кастинг красавиц, претенденток на победу в конкурсе «Мисс Беларусь-2020».



За титул главной красавицы региона боролись более четырех десятков девушек от 18 до 24 лет.

Кастинг проходил в формате яркой шоу-программы.

Девушки представили жюри и публике четыре дефиле. Это было впечатляющее выступление талантливых девушек Солигорского района. А между выходами для зрителей выступали творческие коллективы, артисты.

Спустя 2 часа жюри конкурса вынесло свой вердикт – представлять Солигорский район на областном этапе конкурса отправятся 5 участниц: Митрохович Екатерина (20 лет), Анна Скалабан (23 года), Алина Полещук (19 лет), Ангелина Лизун (19 лет) и Анна Фидосеенко (21 год).

Пожелаем девушкам удачи!