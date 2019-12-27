Быть рачительными хозяевами



На совместном заседании облисполкома и XXIV сессии областного Совета депутатов рассмотрели прогноз социально-экономического развития центрального региона на 2020 год и одобрили проект областного бюджета.

Доклад заместителя председателя облисполкома Николая Рогащука изобиловал цифрами. Образно говоря, это главные ориентиры-маяки для капитана и всей команды корабля под названием «Минская область». Чтобы путь к острову благополучия, то бишь к устойчивому росту экономики и благосостояния людей, был самым коротким, а значит, и наименее затратным, эффективным.

Так, темп роста валового регионального продукта прогнозируется на уровне 101% в сравнении с нынешним годом. Львиная доля в формировании ВРП принадлежит промышленности, и в частности двум ее гигантам – ОАО «БЕЛАЗ» и «Беларуськалий». Но из-за спада на мировых рынках спроса на выпускаемую ими продукцию ожидается снижение объемов производства, что, несомненно, скажется на общих макроэкономических показателях. Поэтому, по мнению Николая Рогащука, нужно подумать, как и за счет чего возместить ожидаемые бюджетные потери. Хотя алгоритм действий, в общем, понятен, он проверен на практике в 2013-м. Тогда тоже на внешних рынках сложилась неблагоприятная ситуация для БЕЛАЗа и «Беларуськалия», но предпринятые эффективные упреждающие шаги смягчили последствия экономического кризиса.

Так что изобретать велосипед никто не пытается, а ставка делается на главное, апробированное: максимальное задействование резервов, поиск новых точек роста через модернизацию производств, создание инновационных, высокотехнологичных предприятий, расширение географии поставок наших товаров, включая Китай, рынки стран так называемой дальней дуги и Европейского союза.

В 2020-м экспорт товаров, произведенных предприятиями области, прогнозируется в объеме $4 млрд 833 млн, а экспорт услуг – $728 млн.

Что касается социальной сферы, то за счет всех источников финансирования планируется построить и ввести в эксплуатацию более 1,1 млн кв. метров жилья. В приоритете многодетные семьи, для решения их жилищной проблемы нужно возвести более 516 тысяч квадратных метров в многоквартирных домах.

Наряду с экспортом важным фактором экономического роста являются инвестиции в основной капитал. Это солидная цифра –

7,6 млрд рублей. Прямых же иностранных инвестиций на чистой основе планируется привлечь $315 млн – на $75 млн больше, чем в уходящем году.

Эти планы отнюдь не заоблачные, а вполне земные и выполнимые, считает председатель облисполкома Александр Турчин. Если, конечно, рачительно, по-хозяйски расходовать каждый бюджетный рубль. К этому и призвал губернатор руководителей районов.

– Прежде чем вкладывать немалые средства в какие-то даже самые нужные проекты, основательно просчитайте их эффективность и отдачу, чтобы потом вы не обращались в облисполком за финансовой помощью для погашения задолженности перед банками ваших же субъектов хозяйствования. Именно в такой неприглядной ситуации оказался Крупский район.

А что такое сегодня 3–4 миллиона рублей, грубо говоря, разбазаренных, пущенных по ветру? Это плавательный бассейн, который мог быть построен в райцентре.

Александр Турчин призвал и депутатов местных Советов глубже вникать в экономику, смотреть, насколько эффективно расходуются бюджетные средства, которых никогда не хватит, если тратить их бездумно.

Еще руководитель области акцентировал внимание на таких показателях, как уровень заработной платы в регионах, занятость населения, количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места. В ряде районов они снизились, уменьшается и количество граждан трудоспособного возраста. Все это вызывает обеспокоенность и требует взвешенного анализа для принятия системных решений.

С проектом областного бюджета выступил начальник главного финансового управления облисполкома Николай Куховец.

Сессия утвердила основной документ года, а также рассмотрела ряд вопросов, касающихся налогообложения, изменений в административно-территориальном устройстве Смолевичского района, и др.

Григорий СОЛОНЕЦ