Бывают ли у добра границы?

Сейчас время самых волшебных праздников, когда каждый ребенок и многие взрослые ждут чудес, подарков и приятных сюрпризов. И они случаются!

Но не у всех…

Благодаря инициативе Президента поддерживается добрая традиция: в рождественские и новогодние дни чиновники, артисты, общественные деятели превращаются в Дедов Морозов и Снегурочек и отправляются дарить чудеса детям. В детские дома, приюты, лечебные учреждения везут подарки и представления, а с ними улыбки, тепло, счастье, праздничное настроение – все то, чего иногда так не хватает деткам с особенными, непростыми судьбами…

Прекрасная традиция, великодушные поступки! Первые пару лет у меня это вызывало восторг и гордость за нас всех. Но скоро появился осадок. Как-то однобоко реализуется отличная президентская идея. На мой взгляд, организаторам акции «Наши дети» давно стоило бы подкрепить ее и собственной инициативой. Из года в год мучает вопрос: почему все это только для сирот и пациентов детских больниц? Остальные дети – не дети? Им не нужны праздники, подарки? Да, большинству маленьких белорусов чудо в Новый год «обеспечивают» родители. Но далеко не всем, к сожалению.

Есть наши дети, мимо которых шагает одноименная акция, а вместе с ней и сам праздник с его волшебством. Это малыши из малообеспеченных семей. Причем не только те, кто таковыми числится официально, что ли. Немало родителей, на первый взгляд самых обычных, кто вынужден экономить на подарках, чтобы купить ребенку самое необходимое. А зачастую это и есть подарки. А пригласить домой Деда Мороза с внучкой – совсем неподъемное мероприятие, грозящее разрушить и без того хлипкий семейный бюджет.

Скажете, мол, сами виноваты, работать надо – будут средства. Не соглашусь.

У каждого своя судьба и жизненные обстоятельства – равно как у тех, кто детство проводит в приюте. И они имеют такое же право на чудеса и счастье, как их сверстники, которых ежегодно накрывает лавина благотворительности.

Сравнение так себе, но тем не менее… Пробовали когда-нибудь кормить во дворе бездомных котиков и собачек? Далеко не все подряд они едят. Потому что сытые. Потому что каждый человек считает своим долгом пожалеть и накормить. Счастливы ли они без хозяина, рассчитывая на нашу доброту, – вопрос риторический.

К чему я? Может, пришло время расширить границы добра? Мне кажется, у нас на всех хватит заботы и внимания, участия и желания помочь. Просто надо присмотреться повнимательней, кому из НАШИХ детей они нужны. Особенно сейчас, в эти особенные дни…

Наталья ЕРЕМИЧ