Чудеса от добрых сердец

Продолжается новогодняя акция «Наши дети».

С каждым днем к ней присоединяются сотни неравнодушных людей, которые в меру сил и возможностей стараются подарить маленьким жителям Беларуси тепло своих сердец.

Не остался в стороне от благородной миссии и руководитель центрального региона, председатель Совета по развитию предпринимательства Александр Турчин, который посетил детский дом семейного типа в Марьиной Горке и поздравил детей с наступающими праздниками.

На пороге гостей радушно встретили родители-воспитатели Елена и Андрей Божановы. К большой и дружной семье также приехали заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства, известный бизнесмен Павел Топузидис и председатель Пуховичского райисполкома Виктор Коледа.

Елена недавно награждена орденом Матери. Кроме пятерых родных детей она с супругом, как своих, с любовью и заботой, воспитывает еще пятерых приемных – Стасика, Вику и Настю Кузьменко, 2008 и 2013 годов рождения, а также 8-летнюю Катю Якимович и 10-летнего Данилу Слимко.

Ребята, как сказочных волшебников, ждали гостей, которые приехали, понятно, не с пустыми руками. Большой плазменный телевизор, ноутбук, триммер, развивающие игрушки, сладкие гостинцы – все это досталось в подарок. А дети в знак благодарности прочитали заранее вы­ученные стихи и подарили гостям елочные украшения, сделанные своими руками.

– Может, мы можем еще чем-то помочь? Машина у вас есть? – спросил председатель облисполкома Александр Турчин родителей. И услышав, что есть, но маленькая для такой большой семьи, Александр Генрихович переглянулся с Павлом Топузидисом. Тот, улыбнувшись, согласился:

– Конечно, им нужен добротный микроавтобус. И к весне, а может, и раньше, он у семьи будет!

Так за чашкой чая, к удовольствию детворы и их родителей вопрос с транспортом был быстро решен. Кто там еще сомневается, что новогодние чудеса случаются?

Елена и Андрей минчане. Но житейские обстоятельства сложились так, что они оказались сначала в г. п. Свислочь, где у них была квартира, а в уходящем году переехали в этот уютный и просторный, на 310 квадратных метров, дом.

– После столицы как вам живется в Марьиной Горке? – поинтересовался Александр Турчин.

– Нормально, единственное, что огорчает, – походы к врачам. Из-за того, что мало узких специалистов, приходится с детьми подолгу сидеть в очереди, – рассказала Елена. – А в Минск, в культпоходы, на экскурсии мы периодически выбираемся. Ко­гда появится микроавтобус, станет намного легче. Спасибо вам за помощь!

– Это вам спасибо за то, что такое благое дело, нужное для общества, делаете – в заботе и любви воспитываете детишек, маленьких граждан страны, – от души поблагодарил родителей Александр Генрихович. И поделился доброй новостью: в первом полугодии в Марьиной Горке откроется плавательный бассейн, которого с нетерпением ждут и взрослые, и дети.

А затем гости сфотографировались на память с хозяевами уютного семейного дома, в котором под одной крышей живут вера, доброта и любовь.

Григорий СОЛОНЕЦ