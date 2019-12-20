ДУП «ПМК-201» УП «Минскоблсельстрой»: без сучка и задоринки

Большинство объектов на Любанщине возведено строителями ДУП «ПМК-201» УП «Минскоблсельстрой». Дома, сельхозфермы, школы, больницы – за 60 лет существования организации благодаря ее коллективу значительно преобразилась инфраструктура района.

Вот и сейчас в преддверии Нового года работники любанской мехколонны в центре внимания: совместно с Бобруйским заводом крупнопанельного домостроения они сдают два жилых дома.

30-квартирный дом на улице Колхозной построен местным ПМК-201 за 9 месяцев. Жилье расположено в районе с развитой инфраструктурой: есть детский сад, школа, лицей, больница, магазины. Отопление в доме, как отмечает прораб с 38-летним стажем Анатолий Рубченя, индивидуальное.

Николай Лучинович, директор ДУП «ПМК-201» УП «Минскоблсельстрой»:

– В уходящем году наши строители постарались на славу. Возведены два жилых дома, сделан ремонт на объектах социальной сферы, начато строительство животноводческих ферм. В 2020-м продолжим активную стройку. В новом году жителям и гостям Любанщины хочется пожелать тепла и уюта, а коллегам – крепкого здоровья, мира и добра. Пусть работа складывается и принимается легко!

– Каждая квартира оборудована газовыми котлами. Температурный режим можно контролировать самим жителям, – объясняет Анатолий Михайлович, пока поднимаемся в одну из квартир. – Основные работы в этом доме скоро завершатся: осталось несколько дверей поставить и потолки покрасить.

Маляр Елена Статкевич штукатурит стены. Выпускница Слуцкого профессионально-технического колледжа перерабатывающей промышленности уже несколько лет работает в главной строительной госфирме района. В этом году она победила в районном соревновании в номинации «Лучший строитель».

– Работа несложная, мне нравится, – лаконично резюмирует Елена, замешивая новый цементный раствор. – Почему пошла на стройку? Всегда хотелось быть причастной к какому-нибудь большому делу. Например, к строительству пятиэтажного дома. И вот я здесь!..

В эти дни сотрудники ПМК-201 также заняты на работах в 30-квартирнике на улице Первомайской. Его сдадут аккурат под Новый год. Заместитель директора ПМК-201 Павел Багрий говорит:

– Можно отнести это событие к рядовым, но для многих людей получить ключи от новеньких квартир – большое счастье.

О планах на следующий год руководство ПМК говорит осторожно. В одном здесь можно быть уверенным точно: строители без работы не останутся.

Прораб Анатолий Рубченя уже 38 лет работает в ПМК-201

– В ближайшие годы население города вырастет на несколько тысяч, и потому работы прибавится, – рассуждает Павел Багрий. – Мы к этому готовимся. Планируем в 2020-м строительство еще одного дома на Первомайской. Фундамент уже заложен.

В трудовом коллективе ПМК-201 – 110 человек. Большинство из них – выпускники местного сельскохозяйственного профессионального лицея. Пришли сюда по распределению, а после окончания отработки решили остаться. Этим летом в организации работали студенческие отряды. Ребята, по словам заместителя директора, активно помогали на стройках. Многие из них получили довольно неплохую зарплату – по 650–700 рублей.

Работники ПМК строят не только в Любанском, но и в соседних районах. У себя недавно провели технический ремонт в ЦРБ, РОЧС, Доме культуры в Сорочах. В Солигорском районе участвовали в реконструкции гостиницы «Алеся», в Стародорожском были заняты на объектах социальной сферы. Организация работает стабильно, а коллектив с оптимизмом смотрит в завтрашний день. Здесь каждый знает, что всегда вовремя получит гарантированную зарплату, которая составляет от 500 до 1500 рублей.

ДУП «ПМК-201» УП «Минскобл-сельстрой», г. Любань,

ул. Социалистическая, 5

Тел.: +375 (1794) 5-53-54, 5-56-08

E-mail: dup_pmk_201@mail.ru

Станислав ЛОБАТЫЙ