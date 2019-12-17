Два десятка жителей Минщины позвонили на прямую линию облисполкома в минувшую субботу

Житель Жодино не может договориться с ЖЭСом, из-за чего многоквартирный дом остается без горячей воды. Не найдя с соседом общего языка, люди обратились за помощью к первому заместителю председателя облисполкома Игорю Макару.

Елена Владимировна из дома №7 на ул. Чапаева в Жодино рассказала, что сосед второй месяц не дает работникам коммунальных служб заменить трубы в своей квартире. Около 50 человек остаются без горячей воды.

– Во время ремонта обнаружили течь, поэтому горячую воду перекрыли. Чтобы произвести ее замену, необходимо разрушить пол на кухне одной из квартир. Хозяин против, так как недавно сделал дорогостоящий ремонт. Отсутствие горячей воды во всем доме этого молодого человека не беспокоит, ведь он установил у себя бойлер, – говорит Елена Владимировна.

С ее слов, уже состоялось два заседания суда, где рассматривали вопрос о штрафных санкциях по отношению к несговорчивому соседу. Оба – безрезультатно. Также Елена Владимировна заверила, что в других квартирах на первом этаже дома по ул. Чапаева раньше возникали похожие проблемы. Однако хозяева не упирались. После замены труб все восстанавливали в прежнем виде.

Также во время прямой линии Анатолий Станиславович из Борисова обратил внимание на то, что пока возводили многоэтажные дома в жилом районе на улице Ковалевского, строительной техникой разрушили единственную грунтовую дорогу, проходящую через частный сектор. А Елена Николаевна из деревни Цнянка пожаловалась на отсутствие освещения около остановки «13-й километр».

– Мы не желаем никому зла, штрафов каких-то. Просто хотим, чтобы наконец включили горячую воду, – подытожила Елена Владимировна.

Мы связались с хозяином квартиры Русланом. Он объяснил:

– Камнем преткновения между мной и работниками ЖКХ стало то, что не предоставили моей семье (у Руслана с женой трое несовершеннолетних детей. – Авт.) жилья на время ремонтных работ.

Руководство ЖКХ категорически отказывает. Также компенсация ущерба, который предстоит понести, не устраивает. Первый порыв трубопровода под моей квартирой произошел еще в 2005 году, моя семья предоставила доступ. Наша квартира была полностью перекопана работниками ЖКХ в поисках этих коммуникаций и места порыва. Как оказалось, трубы закопаны просто в землю под полом. Они гнилые. На просьбы заменить их на новые получили отказ.

Восстановить полы также отказались. Залатав трубу и присыпав ее землей, коммунальники дело свое сделали. Моя семья была вынуждена восстанавливать квартиру самостоятельно. Такие же порывы этих систем происходили в последующие годы (2009-м, 2012-м) по тому же сценарию.

Игорь Макар поручил председателю Жодинского городского исполнительного комитета Дмитрию Заблоцкому взять ситуацию на контроль. Ею также займутся начальник главного управления юстиции облисполкома Александр Бачило и генеральный директор ГО «Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области» Василий Шашок.

Евгений ОЛЕЙНИК