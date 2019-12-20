Две тысячи подарков

Областное отделение Белорусского детского фонда по традиции включилось в праздничный марафон в областной детской клинической больнице.

Фойе лечебного корпуса больницы, где собрались маленькие пациенты пяти отделений стационара, стало импровизированным залом для новогоднего представления. Ребята станцевали под «колядки» в исполнении артистов коллектива «Пралеска» Минского дворца детей и молодежи. С удовольствием водили хороводы возле елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, читали стихи, пели песни. Их старания щедро вознаграждались подарками.

– Я хотел мягкую игрушку, и Дед Мороз мне ее подарил, – радостно сообщил Матвей Обметко из Логойска, едва удерживая в руках баул с конфетами. – Скоро поеду домой, там под елкой тоже подарок будет!

Пациентов больницы посетил также Дед Мороз от МЧС. Он вручил ребятишкам сувениры с полезной информацией и рассказал о важности соблюдения правил безопасности. Это необходимо для того, чтобы праздничные мероприятия прошли без происшествий.

– Нынешний год юбилейный: акция проходит в тридцатый раз, – отметила председатель областного отделения ОО «Белорусский детский фонд» Галина Пронько. – Потому хочется сделать что-то особенное, запоминающееся. Мы подготовили около двух тысяч сладких подарков, игрушки, билеты в цирк, в ТЮЗ, на елку во Дворец профсоюзов. Их вручат малышам на праздничных мероприятиях.

Представители детского фонда посетят все 22 района Минщины и город Жодино, где созданы и действуют наши первичные организации. Поможем детям-инвалидам, воспитанникам социальных учреждений, детям из малообеспеченных семей.

Елена МАКУРОВА