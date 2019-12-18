Городской поселок Свислочь Пуховичского района присоединились к проекту «Здоровые города»

Городской поселок Свислочь Пуховичского района – один из сорока населенных пунктов Беларуси, которые Всемирной организации здравоохранения. За три года тут рассчитывают победить курение и пьянство, привить людям здоровый образ жизни, снизить заболеваемость детей и взрослых. Удастся ли промышленный поселок превратить в территорию ЗОЖ, разбиралась «МП».

В Свислочи гордятся живописным озером Материнское. Его не случайно называют так в народе. Поговаривают, что целебные воды излечивают женщин от бесплодия. Летом это рекреационная зона. А на Крещение здесь готовят прорубь, чтобы все желающие могли окунуться. Об этом заботится сельисполком. Полезно и для души, и для организма…

Вообще, здоровье населения и демография – это своеобразные индикаторы безопасности и стабильности, основа экономического развития. В Свислочи более 4300 жителей, из них трудоспособных 2,5 тысячи, пенсионеров – четверть. Беби-бума, увы, не наблюдается. С 2014 года рождаемость постоянно снижалась. В 2017-м естественный прирост населения вообще вылился в ноль. Но в прошлом году показатель рождаемости впервые за последние пять лет превысил областной.

Местные власти очень надеются, что участие в проекте «Здоровые города», который рассчитан до 2022 года, даст новый импульс развитию горпоселка. Работу тут строят по принципу создания единой среды: «здоровая семья – здоровая школа – здоровый коллектив – здоровое общество». Главная цель – улучшить здоровье людей, эффективно используя ту инфраструктуру, что уже есть. И, пожалуй, самое главное – достучаться до каждого жителя, убедив в необходимости заниматься профилактикой заболеваний, физкультурой и спортом, покончить с вредными привычками. Что, как известно, дело очень непростое, ведь здоровье – это еще и высокая санитарная культура, чистота и уют везде.

Совпадение или нет, но, как говорят в Свислочском исполкоме, все больше людей понимают, что и самим нужно проявлять инициативу. По мере возможности местная власть старается найти средства для пусть и не очень масштабных, но добрых дел. Например, оборудовали детскую площадку в поселковом сквере, посадили аллею возле загса. Другие изменения еще впереди – появятся велодорожка, зоны отдыха.

– Стремимся поощрять семью как важнейшую ценность. Пожилым людям создаем комфортную среду и возможности для активной, здоровой старости, – рассказывает председатель Свислочского сельисполкома Леонид Нечуйвитер. – Хотим разместить социальную рекламу в СМИ, в общественном транспорте, на бегущих строках, плазменных мониторах в людных местах, чтобы население прониклось сутью и духом проекта «Здоровые города».

Не так давно в поселке опросили 93 работника предприятий, организаций и учреждений. Выяснилось, что только 25% респондентов придерживаются здорового образа жизни – считают престижным. А 70% не смогли назвать собственный образ жизни здоровым. При этом три четверти оценивают состояние своего здоровья как удовлетворительное, остальные – хорошее.

…У двух мам, прогуливавшихся с детскими колясками, поинтересовались, есть ли условия в поселке для занятий физкультурой и спортом.

– Главное, чтобы было желание. Мы, например, ходим на фитнес. Дети могут бесплатно посещать футбольную секцию – ее спонсирует местное предприятие. Но вот на танцевальную секцию ребенку приходится ездить в поселок Дружный. Хотелось бы большего разнообразия услуг, если честно, – говорит Наталья Герман.

– Не хватает современных детских игровых площадок. Во дворе нашего дома на старых металлических каруселях уже опасно. Установили красивую детскую площадку в роще, но там, к сожалению, нередко встречаю компании с бутылками алкоголя. Необходим более жесткий контроль за этим, – добавляет Анастасия Лупачик.

Еще один наш случайный собеседник заметил, что с удовольствием ходил бы в современный тренажерный зал, но в Свислочи такового нет – лишь в ближайшем поселке Дружный.

Иногда, казалось бы, тривиальные вещи могут здорово осложнить жизнь. Предприниматель Никита Борисевич беспокоится за пешеходов:

– Живем в микрорайоне Свислочь новая, фактически за городской чертой. Пешеходного сообщения с горпоселком нет. Ребенок в школу и обратно вынужден идти по краю дороги – тротуары отсутствуют.

Или вот еще. Остановки общественного транспорта, сквер «Березовая роща», территорию возле Дома культуры объявили зонами, свободными от табака. Правда, никаких соответствующих знаков так и не установили. Зато словно в насмешку появился табачный киоск. Местные радуются, что хоть один, а не несколько, как планировали. Спасибо сельисполкому, который смог убедить, что в «здоровом городе» такие киоски не совсем уместны.

Тем более что экологическая обстановка, по мнению жителей поселка, оставляет желать лучшего. Лишь 45 процентов опрошенных свислочан она устраивает.

Одна из местных жительниц обратила наше внимание на качество воздуха и шум.

– Окна квартиры выходят на завод горного воска. На подоконниках – серые точечки, они не отмываются. Иногда ощущается странный запах. Достаточно ли мы защищены? – задается вопросом женщина.

С водой в поселке, хотя недавно провели модернизацию водопроводной сети, тоже, по ее мнению, не все хорошо:

– Покупаем бутилированную, та, что из крана, – с запахом торфа.

В Свислочи несколько промышленных предприятий. Градообразующее – завод горного воска концерна «Белнефтехим». Сейчас там активно ведется модернизация с целью снижения воздействия вредных факторов. В горпоселке есть производства ветпрепаратов и кормовых добавок. Здесь и мебельная фабрика, экспериментальная база по выпуску нестандартного оборудования, узлов и деталей, а также компания, изготавливающая упаковочную полипропиленовую ленту… Понятно, что с таким «набором» вопросов может быть достаточно много, и беспокойство людей резонно.

Правда, обнадеживает статистика. В населенных пунктах, участвующих в проекте «Здоровые города», как правило, сокращается число заболеваний, увеличивается рождаемость, заметно ниже уровень преступности и ДТП и т. д. То есть происходят те перемены, о которых мечтают и в поселке Свислочь. Что ж, время покажет…

Елена ПАШКЕВИЧ, фото Павла ОРЛОВСКОГО