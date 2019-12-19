Инна ЧАРЫКОВА: Кто избегает конкуренции, вряд ли вырастет победителем

Что формирует психологию победителя? Как мотивировать себя на успех? И что главнее – талант или выдающаяся работоспособность?

Об этом наш разговор с известным спортивным психологом кандидатом медицинских наук Инной ЧАРЫКОВОЙ. И хотя спортивная психология довольно-таки специфичная наука, размышления гостьи «МП» наверняка будут любопытны нашим читателям.

«Дыялогі «МП» – совместный проект газеты «Мінская праўда» и телеканала БЕЛАРУСЬ 24. Автор – журналист Александр Мартыненко.

ДОСЬЕ «МП»

Кандидат медицинских наук. Имеет большой опыт работы с ведущими спортсменами национальных сборных. Возглавляет лабораторию психологии спорта Республиканского научно-практического центра спорта.

Работает над созданием системы психологического сопровождения спортсменов. Считает, что нет хороших или плохих задатков. Важно увидеть способности и правильно их развивать.

– Инна Александровна, вы занимаетесь психологическим тестированием начинающих спортсменов, благодаря которому с высокой долей вероятности можно говорить о потенциальных возможностях, стремлении и готовности побеждать…

– Желание победить есть практически у каждого спортсмена.

А вот готов ли он – это не из лексикона профессионального спорта. У каждого достижения, как известно, техническая, тактическая и физическая составляющие.

И даже если присутствует огромное желание добиться успеха, определенная психологическая настроенность, но подвела техника, – возможно, не выспался, – вряд ли можно рассчитывать на что-то серьезное. В современном спорте много различных факторов, влияющих на победу. И если речь о сверхрезультатах, то, безусловно, одного желания, пусть и невероятно большого, высокой стрессоустойчивости мало.

– Тем не менее этот фактор нельзя недооценивать. Не случайно же психологи ездят на соревнования вместе с командой?

– Объективные признаки и современные методики тестирования позволяют достаточно точно определить состояние спортсмена. Знаете, иногда достаточно взглянуть на походку человека, чтобы понять, готов ли он «достать» свой резерв.

Главная связка – «спортсмен – тренер». Психолог всегда работает, чтобы усилить позицию тренера, чтобы не получилась хорошо известная ситуация «лебедь, рак и щука».

Ну а для чего мы ездим на соревнования? Раньше придерживалась позиции, что психолог должен научить спортсмена самому справляться с эмоциями. Но как бывает? Однажды психолог помог, потом еще раз, и если вдруг специалиста рядом нет, может возникнуть непредвиденная ситуация.

На самом деле на тренировке и соревнованиях у спортсмена совершенно разная работа психики, мобилизация и ответственность. Присутствие психолога помогает не пойти по комфортному пути, а вложить все в результат.

– Психология спорта – довольно молодая наука. В чем ее главная особенность?

– Спортсмен должен показать результат в определенный день и час. Для этого требуется сверхмобилизация его возможностей – не только физических и психологических. И, согласитесь, в отличие от других жизненных целей, время в спорте для достижения успеха очень ограничено. Есть, конечно, и особенности психики спортсмена. Это очень сложный инструмент, но сейчас в нашем арсенале много методик, позволяющих понять, чтó происходит на самом деле.

Причем для спортсмена важна связь «мозги – мышцы». Не просто психологическое состояние, а именно этот тандем. Всегда говорю тренеру: если перегрузили мышцы, восстановление длится пару дней, максимум неделю. Если голову – реабилитация займет не менее трех недель.

– Накануне значимых стартов вроде Олимпийских или Европейских игр спортсменов так «грузят», настолько ждут от них исключительно высоких результатов, что иногда это напоминает своеобразный прессинг…

– Как в психологии? Не важно, чтó происходит. Важно наше отношение к этому. Можно взять груз ответственности на себя или же трансформировать собственное восприятие ситуации. И тогда, поверьте, вырастут крылья. Ага, страна верит в меня, потому что заслужил, добился. Это придает в напряженных моментах дополнительные силы.

– А что происходит, если твой соперник – опытный, титулованный атлет? Звезда, одним словом…

– Истинного победителя стимулирует хороший спарринг, когда есть с кем посоревноваться, почувствовать скорости, осознать, что раз кто-то смог, то и я в силах. Для кого-то это может стать, к сожалению, лимитирующим фактором. Из такого спортсмена, избегающего конкуренции, вряд ли вырастет настоящий победитель. Особенность спорта в том и заключается, что на соревнованиях нужно показывать, все, что умеешь и чему научился. Известно немало ситуаций, когда признанных фаворитов обыгрывали абсолютно неизвестные спортсмены. Поэтому не должно быть страха перед более сильным соперником. Ты ничего не теряешь, но всегда имеешь шанс. Куда драматичнее противоположная ситуация, когда страшно проиграть слабому…

– Личная жизнь спортсмена влияет на результат?

– Если весь фокус на том, на чем следует, то всё личное, даже проблемы, могут помогать. Иногда даже трагедия, казалось бы, способная разрушить, стимулирует на максимальный результат. Поэтому очень важная составляющая нашей работы – научить спорт-

смена с присущими ему обычными человеческими слабостями в ответственный момент сфокусироваться на главном.

– Тем не менее бытует мнение, что наиболее успешны спортсмены, которые полностью поглощены своей спортивной карьерой…

– Нет, конечно. Судите сами. Если кто-то собирается жениться или выйти замуж, это уже другой уровень ответственности. Если человек готов взять ее на себя, как брак может помешать достижению спортивных результатов? Наоборот, многие спортсмены говорят, что появляется новый смысл в жизни.

– Давит ли на психику выступление на чужой площадке, в другой стране, когда соперника именно поддерживает весь стадион?

– Не давит – точно. К громким трибунам спортсмены привыкают быстро, и многих они реально заводят, вне зависимости от того, за кого болеют. Кстати, мы тестируем спортсменов на так называемую помехоустойчивость. Если с этим все плохо, специально создается «рев трибун». Так и вырабатывают помехоустойчивость.

– Как относитесь к распространенным среди спортсменов суевериям, амулетам и прочим подобным вещам?

– Вообще-то, уважительно. Единственное, говорю, что это должно быть что-то особенное, свое. Вот американский пловец Дрессел с банданой не расстается: вешает на медаль, на тумбочке она всегда рядом… Это его поддерживает. Это знак уважения человеку, который сыграл в жизни спортсмена значимую роль.

Была такая история. Ко мне обратился спортсмен, которому ритуалы стали мешать. У него все – стул, кроссовки, зубная паста и так далее – должны быть на определенных местах. Если что-то выбивалось из этого правила, расценивалось им как будущая неудача. Получается, он просто программировал себя и лишал возможности дать максимальный результат. Хорошо, что вовремя осознал, и мы всё свели только к двум ритуалам.

– Наши известные спортсмены довольно-таки активны в социальных сетях, делятся как своими успехами, так и не очень удачными стартами. Хорошо ли это для спортсмена с точки зрения психологии?

– Честно говоря, я люблю тишину. Чем меньше информации, тем ниже риск завышенных ожиданий и эмоциональных нагнетаний. Но есть спортсмены, которым важно, сколько лайков ему поставили –

50 или 100. Они рассматривают это как дополнительную поддержку. Если им хочется эти лайки получить, тогда используйте на здоровье. Но иногда соцсети мешают.

– Жизнь в спорте действительно скоротечна, рано или поздно наступит момент, когда нужно уходить…

– К сожалению, институт ухода спортсмена из большого спорта у нас пока не развит. Если это мегазвезда, проще найти себя, связав дальнейшую жизнь опять же со спортом. Если, отдав много сил, не получил необходимого образования из-за постоянных тренировок и не имеешь высоких заслуг, – это другая история. Еще одна. Вроде известный, есть определенные достижения, но не задумывался о будущем. Получается, что все очень индивидуально. Считаю, это направление важно развивать. В Санкт-Петербургском университете имени Лесгафта целую науку по этой проблеме разработали.

С другой стороны, радует тенденция, что молодые спортсмены все чаще задумываются над тем, чем станут заниматься после завершения карьеры. Стараемся поддерживать их в этом.

– Всегда немного грустно, когда уходят из большого спорта выдающиеся спортсмены, такие как Дарья Домрачева, Александра Герасименя…

– Такие личности, а их немало в белорусском спорте, дают надежду тем, кто идет за ними. Если Александра Герасименя, например, смогла в маленькой стране, не имея особых условий, показать результат на двух Олимпийских играх, то подрастающее поколение живет с мыслью, что и они смогут победить.

– Спасибо за беседу!