Электричество не кончилось, кино будет!

В Слуцком районе за 11 месяцев более 109 тысяч человек посмотрели кино на большом экране. Эта цифра больше, чем все население города и района.

«МП» отправилась в местный кинотеатр «Беларусь», чтобы выяснить, почему популярно кино у горожан и сельских жителей.

«Через 20 лет не будет ни театра, ни кино…» – говорил один из героев культовой картины «Москва слезам не верит». Эти слова казались пророческими в конце девяностых – начале двухтысячных, когда почти в каждом доме появились компьютер, DVD-проигрыватель или видеомагнитофон. И люди действительно стали реже смотреть фильмы на большом экране. Но прошло чуть больше десятка лет – и в кинотеатр снова пошел зритель.

– В первую очередь, это возможность посмотреть новый фильм в отличном качестве. Ни один телевизор или монитор компьютера не даст вам такой картинки, как киноэкран. И все благодаря высокотехнологичному оборудованию, – отмечает директор Слуцкого филиала КУП «Миноблкиновидеопрокат» Наталья Караваева. – А еще это отличный способ отдохнуть от рутины, сменить обстановку: у нас назначают свидания, родители проводят досуг с детьми.

«Беларусь» посещают не только жители Слуцка, но и соседних Солигорска, Копыля, Несвижа, Любани. Заглядывают на премьеры и в зал 5D иностранцы, в основном легионеры местного футбольного клуба.

– Проблем в общении никогда не возникает: наши сотрудники знают английский, итальянский языки, – улыбается Наталья

Леонидовна.

В 2014 году в слуцком кинотеатре «Беларусь» завершили масштабную реконструкцию, кино теперь показывают в цифровом формате. Картинка стала еще лучше, а новые фильмы в Слуцке теперь демонстрируют день в день с мировыми премьерами. Кстати, на многие премьерные показы не так легко попасть – билеты раскупают за неделю до первого сеанса.

– В последнее время возрастающей популярностью пользуется покупка билетов онлайн, особенно среди молодежи, – рассказывает Наталья Караваева. – Кстати, «нулевых» сеансов, когда на фильм никто не приходит, в нашем кинотеатре практически не бывает. Да и малопосещаемых показов, до 5 зрителей, становится все меньше. У людей формируется культура походов в кино.

Посмотреть кино на большом экране можно не только в кинотеатре «Беларусь». В городе и районе всего 46 мест показа, куда работники филиала КУП «Миноблкиновидео­прокат» выезжают с киносеансами. 33 из них – в сельской местности.

– Проводим выездные сеансы в школах, детских садах, санаториях, на предприятиях. В основном это тематические показы. Причем не только художественные фильмы, но и документальные – белорусская культура и история, кино о Великой Отечественной войне, ролики о безопасности. Выезжаем с кинопоказами почти каждый день. Только за этот год кино на выезде посмотрели почти 65 тысяч зрителей, – отмечает Наталья Караваева.

Многих кинолюбителей интересует, что же сейчас происходит за маленькими окошечками в конце зрительного зала? А там еще задолго до сеанса кипит работа: нужно загрузить фильм, настроить оборудование, чтобы показ прошел без накладок. Жители Слуцка должны смотреть хорошее кино на большом экране – над этой задачей работают 15 человек. Валентин Биркос в Слуцком филиале КУП «Миноблкиновидеопрокат» уже почти полвека.

– Раньше приходилось показывать кино на громоздких аппаратах, таскать огромные коробки с пленкой. В среднем фильм состоял из 10–15 частей, каждая часть весила больше килограмма. Пока затащишь все в аппаратную, рук не чувствуешь. А возил кино по деревням на лошади, специальной машины не было, – вспоминает Валентин Викторович. – Конечно, теперь значительно легче. Современный аппарат практически все делает сам, фильм находится на жестком диске размером чуть больше мобильного телефона. Хотя, скажу честно, мне, человеку старой формации, перестроиться на новый лад было не очень просто.

Не так давно в зале кинотеатра, помимо удобных кресел, установили кресла-мешки и ряды двух- и трехместных диванчиков. А в холле открыли бар, где есть прохладительные напитки, разнообразные закуски и попкорн. Между прочим, собственного производства КУП «Миноблкиновидеопрокат». В планах – создать мини-музей, посвященный истории кинопроката на Слутчине.

Татьяна ДОРОШКЕВИЧ: Мировые премьеры показываем иногда раньше, чем в Европе и США

Как отбирают фильмы для проката, в каком городе откроют очередной кинобар и сколько картин демонстрируют на экранах области за год – об этом и другом накануне Дня белорусского кино «МП» рассказала генеральный директор КУП «Миноблкиновидеопрокат».

– Татьяна Иосифовна, слышал, что самые ожидаемые премьеры у нас стартуют одновременно с мировыми столицами…

– Да, ведь мы сотрудничаем с крупнейшими дистрибьюторами, владеющими правами на продукцию американских и европейских студий. Как правило, мировые премьеры выходят в кинотеатрах области одновременно с Минском и городами Европы. Хотя для каждого региона правообладатель может устанавливать свой график. Кстати, иногда наши кинозалы демонстрируют фильмы раньше, чем, например, во Франции или Италии. И во многих случаях мы на день опережаем США.

– Не каждый житель деревни или агрогородка, однако, позволит себе поехать в городской кинотеатр…

– Кино – важный социальный аспект, поэтому малые населенные пункты обслуживаем с помощью 94 передвижных комплексов. Всего в области определено 634 места показа, в том числе это школы, детские сады. С начала года в сельской местности прошло 6,5 тысячи сеансов.

– Если взять премьеры, сколько таких фильмов могут посмотреть жители центрального региона?

– Как правило, отобранные для показа в наших кинотеатрах картины по итогам года занимают самые высокие места в кассовом рейтинге стран СНГ. Не попадают на экраны только единичные фильмы. Кстати, закупаем продукцию и в формате DVD. Такие фильмы показываем на сельских киноустановках и на городских, вне кинотеатров. В этом году купили 154 видеофильма. Вместе с прокатом в кинозалах за год покажем 297 картин.

– В столичных кинотеатрах время до фильма можно скоротать за чашечкой кофе. А у нас как?

– С мая 2016 года у нас работает собственная сеть кинобаров. Сегодня действуют семь таких точек. Стараемся постоянно ее расширять – до Нового года откроем локацию в воложинском кинотеатре «Юность». К тому же в кинотеатре Борисова, помимо кинобара, с технической точки зрения все готово к открытию полноценного кафе. Осталось набрать персонал.

Постепенно меняем и «начинку» кинозалов. Во многих кинотеатрах открываем залы с повышенным комфортом.

Словом, стараемся развиваться по всем направлениям. Ведь зритель для нас – главная ценность, и мы хотим и должны создать наилучшие условия.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА, Александр НОВОХРОСТ