Юрий Рыбак: Мои слабости – это сладости

Спортивных титулов у легенды отечественного самбо Юрия Рыбака много. Очередное золото 40-летний (!) житель Дзержинска завоевал в начале декабря на Кубке Союзного государства в Сочи, с чем его поздравил председатель облисполкома Александр Турчин. Впрочем, почивать на лаврах спортсмен не собирается. После недолгого отдыха он снова засучил рукава борцовской куртки и вышел на ковер в Стайках, где стартовал очередной сбор национальной команды по самбо. Корреспонденты «МП» заглянули к прославленному спортсмену на тренировку.

– Из Сочи вернулись с хорошим настроением? Насколько значима для вас полученная награда?

– Все было здорово! Турнир прошел на высочайшем уровне. Любая победа ценна для меня. После Сочи еще больше зарядился на работу на ковре.

– Юрий, вы самый опытный спорт­смен в команде. Пора называть вас по отчеству – Яковлевич…

– Многие ребята так и делают, тем самым проявляя уважение. Что касается моего возраста, по-прежнему чувствую себя молодым. Все так же изо дня в день тренируюсь по два-три часа. Поблажки? Никто не далает, да и я не могу себе этого позволить: на меня смотрит молодежь.

ДОСЬЕ

Юрий Рыбак – самбист, выступает за сборную Беларуси с конца 1990-х годов. Многократный чемпион и призер Европы и мира по спортивному самбо и дзюдо, призер Европейских игр в Баку (в 2015-м) и Минске (в 2019-м). Участвовал в Олимпиадах 2004 и 2008 годов как дзюдоист. Заслуженный мастер спорта Беларуси. Уроженец Дзержинска.

БЛИЦ-ОПРОС

Еда: мясо, морепродукты

Пора года: лето

Фильмы: комедии, ужасы

Музыка: под настроение

Питомец: английский бульдог

Кумир: трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин

– Уступать позиции молодым спорт­сменам не в ваших правилах?

– Да. Я не намерен сбавлять обороты и уступать. Мы, мужчины, не любим проигрывать ни в чем. Всегда хотим быть первыми. Но для этого нужно пахать и потеть. Мечтаю о том, чтобы в моей весовой категории (свыше 100 кг. – Авт.) появился преемник. Может, тогда и задумаюсь о завершении карьеры.

– На Европейских играх в Минске вы стали вторым, уступив грузину Беке Бердзенишвили, которого много раз побеждали. Что пошло не так?

– Проиграл по своей глупости: где-то эмоции взяли верх, где-то приемы делал необдуманно. Несмотря на поражение не унывал и не жаловался. Это не в моем стиле. Стимул выходить на ковер по-прежнему есть.

– Как вы начали заниматься самбо?

– Это было в Дзержинске, на закате советской эпохи. В спорт меня привел отец, мастер спорта по борьбе самбо. Решил, наверное, что я должен следовать по его стопам. Я так и сделал. Первым тренером был Чиназ Темиров. Зал борьбы находился в подвале под загсом. Народу в этот небольшой зальчик ходило много, а инвентаря на всех не хватало. Приходилось самим делать гантели и штанги.

– Будучи профессиональным спорт­сменом, вы участвовали в соревнованиях по дзюдо. Самбо оказалось роднее?

– Дзюдо – красивейший вид единоборств, но, к сожалению, после изменения правил самбистам, обучавшимся советским методикам борьбы, выступать в дзюдо стало невозможно. Жаль.

– Каковы олимпийские перспективы самбо?

– На турниры традиционно приезжает много участников, а домашняя атмосфера на соревнованиях по самбо вряд ли оставит кого-то равнодушным. Казалось бы, все предпосылки для включения в олимпийскую программу у этого вида спорта есть, но существуют определенные причины, в том числе политические. На Европейских играх в Минске белорусские самбисты завоевали 15 медалей. Представляете, как мы могли бы нашуметь на Олимпиаде?

– Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов – бывший самбист. Что чувствуете, когда видите этого спортсмена на ринге?

– Мне нравится техника Хабиба. Он очень талантливый боец. Конечно, я всегда знаю, когда проходят его поединки. Смотрю их и радуюсь успехам Хабиба, как своим. А то, что он бывший самбист, – вдвойне хорошо.

– А вы не хотели бы попробовать себя в ММА?

– Для моих лет поздновато. Правда, знаю примеры, когда бойцы и в 40, и в 50 выходят в октагон. Это очень смелые люди, я их безмерно уважаю.

– Самая запоминающаяся схватка в вашей карьере и с кем?

– Помню все до единой. Парадоксально то, что гораздо ярче зафиксировались в памяти не победы, а поражения. Одно из последних произошло на чемпионате мира – 2019 в Южной Корее, во время встречи с монголом Дамдинсуреном Пуревдоржем. За 6 секунд до конца поединка я случайно вышел за ковер, за что меня наказали судьи. Ужасно обидно! Стал по итогу пятым, а монгол выиграл чемпионат мира.

– У вас есть коронный прием?

– Бросок через голову. После него мало кому удавалось сразу же встать на ноги.

– В жизни самбо вам помогало когда-нибудь?

– Имеете в виду, использовал ли я свои приемы в драке? Не пришлось. Зато мешок цемента или картошки могу без проблем на плечо закинуть. Благодаря самбо научился доводить любое дело до конца, могу защитить родных, прийти на помощь и выручку близким.

– 2019-й назовете для себя успешным в спортивном плане?

– И да, и нет. Из хорошего – медаль на II Европейских играх, из плохого – не удалось завоевать призы на «мире», к которому так серьезно готовился.

– Как вы отдыхаете?

– (Смеется.) Мой отдых заключается в приятных мелочах: могу поваляться на диване дома, посмотреть телевизор, погулять с сыном.

– Балуете себя чем-нибудь вкусненьким?

– Мои слабости – это сладости. Обожаю конфеты, мороженое, пирожное.

– Какой вы семьянин?

– У меня трое детей, и я провожу с ними много времени. Даша учится на 5-м курсе медицинского университета, будет педиатром. Вика еще школьница, ходит в 10-й класс. А Никитке два годика.

– Ваша главная цель сейчас?

– Качественно провести тренировочный сбор в Стайках и посмотреть, на что буду способен в самое ближайшее время. Даст Бог, еще поборемся. Сила есть!

– Спасибо за интересную беседу!

Станислав ЛОБАТЫЙ, фото Павла ОРЛОВСКОГО