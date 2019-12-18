Белорусские ученые разработали станцию обезжелезивания воды. Разработку белорусских ученых тестируют в Заславле

Начальник опытного производства НПЦ НАН по материаловедению, руководитель проекта «Водоочистка и водоотведение» Алексей Шелковский рассказал о разработке белорусскими учеными станции обезжелезивания воды. Подробности сообщает БЕЛТА.

«Мы разработали станцию обезжелезивания небольшой производительности. Зная основную проблему — повышенное содержание в воде железа и некоторых стандартных примесей — и разбираясь в технологических нюансах очистки воды, мы создали универсальную станцию для применения на наших объектах», — рассказал Алексей Шелковский.

Опытный образец станции уже используется в Заславле.

«Качество воды подтверждается постоянными анализами и отзывами эксплуатирующей организации — это водоканал Минского района. Железа практически не обнаруживается, т.е. вода соответствует санитарным правилам и гораздо лучше установленных норм», — добавил руководитель проекта.

Еще одна станция заработала в Ляховичах Брестской области. Две станции на стадии запуска в Ганцевичах и Оршанском районе.

Дополнительно

Белорусская станция обезжелезивания воды была разработана на Заводе приборов автоматического контроля в Орше по программе развития Оршанского района.