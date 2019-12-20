Караев: о создании детям новогоднего настроения нужно задуматься каждому

Каждому нужно задуматься о создании детям новогоднего настроения. Такое мнение сегодня высказал журналистам министр внутренних дел Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Юрий Караев и начальник Департамента исполнения наказаний МВД Олег Маткин посетили Радошковичскую школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Воспитанники выступили перед гостями, школе на мероприятии акции «Наши дети» были переданы подарки от МВД.

«Не каждый день нам приходится встречаться с лучшими представителями населения. Так иногда где-то и загрубеешь душой. А вот приход к детям в канун Нового года так расслабляет, умиляет, оставляет хорошее чувство, — отметил министр. — Дети готовились к празднику, так репетировали, костюмы у всех красивые. Я могу себе представить, что для них Новый год — сказки, сценки, а главное, подарки. И в такие дни оставить детей без внимания — это, конечно же, грех. Надо создать им настроение».

«И, естественно, не только под Новый год, как можно чаще и даже без повода это надо делать. Об этом нужно задуматься каждому, особенно если ты хорошо, в достатке живешь, всегда вспомни о тех, кто немножко обделен», — сказал Юрий Караев.

Директор школы-интерната Игорь Дятловский отметил, что уже много лет здесь проходит акция «Наши дети»: «Шефы у нас — это МВД и конкретно Департамент исполнения наказаний. Они посещают нас и 1 сентября, и во время последнего звонка, приезжают на спортивные мероприятия. Уже ребята воспринимают гостей не как шефов — это просто наши родные люди, друзья». Говоря о сегодняшнем представлении, которое дети показали правоохранителям, директор сказал, что там все как всегда — добрые силы побеждают зло.

Сегодня шефы подарили школе-интернату мебель, спортивный инвентарь, каждый воспитанник получил сладкий презент. Среди подарков были и картины, нарисованные осужденными для конкурса ко Дню защиты детей «Ребенок — целый мир».

Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют ребят с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции также присоединились общественные объединения.