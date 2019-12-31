Каждому есть работа. Как готовится к празднику лучшая многодетная семья Минщины

Елку в семье Ивашко наряжают за пару минут. Здесь растут пять шустрых девчонок, стараниями которых хвойное деревце быстро преображается. Папа Дмитрий и мама Анастасия не только сумели сохранить веру детей в чудо и красивую сказку, но и сами остались неисправимыми романтиками.

«МП» побывала в Несвиже в гостях у лучшей многодетной семьи Минщины.

Лесную красавицу принесли в дом еще в середине декабря: девочки никак не могли дождаться праздника. Устанавливать живую ель – традиция, которую Анастасия не прерывает с детства. Смолистый аромат новогоднего деревца добавляет особые нотки в творческое настроение большой семьи: дочки вместе с мамой придумывают и делают украшения, а потом декорируют комнаты.

– В детстве зимой я обязательно отправлялась с отцом на поиски красивой ели. Долго, может, по полдня мы бродили чащобами, выбирая подходящее по размеру и густоте деревце, – вспоминает Анастасия. – Папа старательно прятал от нас, троих детей, подарки «от Деда Мороза». Чтобы они стали сюрпризом, приносил их под своей широкой курткой. А мы только удивлялись, почему отец в один из вечеров вдруг становился крупнее на несколько размеров…

Часто Новый год молодая семья встречает у родителей Анастасии в деревне Завитая. Здесь праздник чувствуется острее. Атмосферу создают зимний лес и звездное небо за окном, а в доме – ароматы выпечки с имбирем и корицей и уютное потрескивание поленьев в печи.

Не только предновогодний, но и каждый день многодетной мамы начинается в 6 часов утра. До того как детей заберет автобус на уроки, она успевает приготовить суп, напечь булочек, чтобы как следует накормить своих непосед горячим сытным завтраком перед долгой учебой.

На собственном примере мама учит дочерей быть счастливыми. Она умеет радоваться мелочам, поет и играет на пианино. Не случайно друзья и знакомые называют ее душой компании. Анастасия откликается на все просьбы учителей, участвует в творческих и спортивных соревнованиях. А когда муж Дмитрий, который работает каменщиком, уезжает в командировку на стройку и по две недели отсутствует дома, успешно решает и многие мужские задачи по хозяйству. Летом – неизменная работа на огороде в деревне и сбор земляники с дочками в лесу.

– Иногда с удивлением думаю: как я справляюсь? Но, наверное, когда любишь всем сердцам, то и сил на все хватает. И на домашние хлопоты смотришь другими глазами. Главное, чтобы праздник постоянно жил внутри тебя – тогда все в радость, – рассуждает многодетная мама.

Дружно семья Ивашко привыкла делать все. 31 декабря заняты на кухне, кашеварит даже кнопка-Полина – каждому есть работа по силам. Старшие дочки внимательно следят за умелыми руками матери и перенимают ее кулинарные секреты. Анастасия – повар по профессии, искусный мастер. Благодаря этому праздничное застолье получается богатым, разнообразным и вкусным. На столе непременно 12 блюд. Половина приготовлена по рецептам из детства Анастасии, остальное – по заказу домочадцев. Чего только нет в новогоднем меню! Отварная говядина, мясо по-французски, пирог печеночный, оливье и другие салаты, канапе, закуски в тарталетках… А запеченная курица, фаршированная блинами, – просто царское угощение! На десерт – обязательно торт. В минувшем году был блинный с вишневой и кремовой прослойками, а на продукты для праздничного стола ушло около 450 рублей.

Здесь принято ежегодно устраивать семейно-новогоднюю фотосессию. Набрался целый архив: интересно потом смотреть и сравнивать, как за год дети взрослеют, меняются… Глава семейства всегда переодевается в какого-нибудь персонажа – Деда Мороза, Карлсона, волшебника – и развлекает своих принцесс.

Девочки тоже старательно готовятся к празднику. Дарят родителям рисунки и поделки, рассказывают стихи, ставят сценки. Анастасия уверена, что, когда дети готовят подарки для родителей, они таким образом проявляют свою любовь к ним. Так дети учатся заботиться и не забывать о близких, а это бесценное качество…

Супруги стараются выбирать для дочерей подарки, которые соответствовали бы их интересам и по-настоящему радовали. Старшая, 12-летняя Милана, решила стать педиатром, к тому же у нее хорошие художественные способности. Значит, под елкой появится набор инновационных маркеров. 10-летняя Ульяна ждет баскетбольный мяч и наколенники: девочка увлекается баскетболом, любит также настольный теннис, а еще осваивает игру на пианино. 9-летняя Диана надеется получить в подарок пенал с кодом, чтобы никто, кроме нее, не смог в него заглянуть. Годовалую Арину ждет кукла от Дедушки Мороза. А вот Полина в свои четыре года мечтает о ковре-самолете, чтобы с легкостью добираться на новогоднюю елку в любую точку мира.

У родителей же вполне земные желания. Они мечтают о собственном доме с большой столовой и просторной кухней, с современной мебелью и всей необходимой бытовой техникой. И строить его глава семейства намерен своими руками. Пока же молодые родители создают уют и комфорт в трехкомнатной квартире.

– В новогоднюю ночь муж и я пишем желание на бумажке. Под бой курантов каждый свою поджигает. Пепел заливаем шампанским и выпиваем. Мои желания всегда сбывались, – с улыбкой сообщает хозяйка.

Анастасия признается, что у нее, как обычно, мысли лишь об одном: чтобы наступающий год был счастливым. В семье Ивашко в чудеса верят все без исключения, потому они и случаются. Дмитрий загадает наследника, ведь столько деревьев уже посадил, столько многоэтажек построил, а сына все еще нет. Жене он традиционно подарит изящное украшение из серебра. Смеется, сколько ни покупает ей цепочек, сережек, колечек, Анастасия то и дело теряет их, занимаясь бесконечными домашними хлопотами. Но в оправдание такой «халатности» многодетная мама заявляет, что пять бесценных бриллиантов в семье все же есть.

Елена ПАШКЕВИЧ , фото Светланы КУРЕЙЧИК