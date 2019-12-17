Королевская безупречность

34 девушки пришли на отбор для участия в Национальном конкурсе красоты в Молодечно.

Конкурсантка под номером один – Алина Михаленок, педагог дополнительного образования. Учащиеся 12-й школы, с которыми она работает, показывают успехи. Любит рисовать, увлекается фотографией, играет на фортепиано. Ее привлекает мир кино. В этом году впервые попала на съемочную площадку, и очень удачно: снялась в фильме «Янка Купала» и сериале «Вспышка». Алина работает аниматором в студии праздника «Задоринка», является солисткой театра песни «Меридиан» и одновременно пишет научно-практические работы по химии, истории и экономике. Одна из них уже получила первое место на конференции в Санкт-Петербурге.

Екатерине Дылевской – 22. Она учится на 4-м курсе Министерства внутренних дел, интересуется тренингами по саморазвитию и самореализации. Окончила курсы по скорочтению и ментальной арифметике, практикует йогу, любит литературу и знает наизусть более 100 стихотворений.

Анна МИЛЕВСКАЯ:

– Участие в сегодняшнем конкурсе – мой первый опыт, но мечту вынашивала с детства. Проезжая вместе с родителями мимо Дворца культуры, каждый раз представляла, как, став взрослой, выйду на подиум городского конкурса красоты. Оказалось – мысль материальна. Мне 18, я стою на одной из главных сцен родного города, а в руках – корона победительницы!

Девушки знают, что лишь четыре из них примут участие в Национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь – 2020», и очень волнуются. Им кажется, что жюри совещается очень долго.

Радостные, счастливые и немножко растерянные, девушки с удовольствием принимали поздравления жюри и друзей, позировали для фотографов, а потом спешили побыстрее убежать за кулисы – позвонить маме.

Марина СЛИЖ