Магия за 40 тысяч $: жительница Молодечно стала жертвой телевизионного «целителя»

В оперативно-дежурную часть Молодечненского РОВД с заявлением обратилась 71-летняя горожанка. Женщина рассказала, что около месяца назад ей поступил звонок с неизвестного российского номера.

Мужчина, представившись сотрудником полиции, сообщил о задержании лжеэкстрасенса, услугами которого заявительница пользовалась около пяти лет назад. По словам звонившего, молодечненке могут возвратить деньги за сеансы «целителя», но для этого ей необходимо перечислить определённую сумму в качестве комиссионного вознаграждения и оплаты других затрат.

Молодечненские правоохранители выяснили, что пожилая женщина ещё в 2012 году увидела по телевизору рекламу экстрасенсорной помощи и решила воспользоваться предлагаемыми услугами, позвонив по указанному на экране номеру телефона. Сеансы «исцеления» длились на протяжении двух лет. Поначалу врач-экстрасенс лечил заявительницу от серьёзного заболевания, затем снимал порчу с дочери потерпевшей. О том, что пенсионерке по телефону оказывают помощь в избавлении от недугов, её родственники не знали. Магические ритуалы обошлись женщине более чем в 30 тысяч долларов. Оплату она производила путём международных денежных переводов. Связь с телеэкстрасенсом оборвалась, только когда эта история стала известна близким потерпевшей.

Но как оказалось, на этом «магическая» история не закончилась — аферисты придумали новый формат развода на деньги. В ноябре женщине предложили вернуть перечисленные «целителю» средства, мол, экстрасенс оказался обыкновенным мошенником. Так как звонок поступил от якобы российских правоохранителей, пенсионерка поверила неизвестному и, как говорится, «повелась» на заманчивое предложение. Так злоумышленники выманили у жертвы ещё 12 тысяч долларов. Сообщить о произошедшем в милицию женщине настоятельно порекомендовали родственники.

Как отметил первый заместитель начальника Молодечненского РОВД – начальник криминальной милиции Юрий Кабаков, самая уязвимая и доверчивая категория граждан – это пожилые люди. Поэтому особую бдительность следует проявлять их родственникам, рассказывать престарелым гражданам о возможных мошеннических схемах и уловках, на которые могут пойти злоумышленники, чтобы завладеть денежными сбережениями. Сотрудники милиции настоятельно рекомендуют не доверять таким рекламным объявлениям и ни в коем случае не выполнять требования перевода денежных средств за услуги «экстрасенсов и целителей» на неизвестные расчётные счета.

УВД Минского облисполкома