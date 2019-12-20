Максим Лысенко: «Экологическое благополучие – наша общая задача»

Вопросам охраны окружающей среды в Беларуси уделяется значительное внимание. Свой вклад в улучшение экологической обстановки вносят компетентные службы. В центральном регионе на страже зеленого богатства стоит Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Все усилия его специалистов-профессионалов направлены на то, чтобы сохранить и приумножить красоту родной земли. С какими результатами коллектив заканчивает 2019-й и каковы планы на будущий год, рассказал руководитель областного комитета Максим Лысенко.

– Максим Владимирович, как вы оцениваете экологическую ситуацию, сложившуюся в центральном регионе?

– С уверенностью могу назвать ее устойчивой. Положительный результат отмечается во многих направлениях нашей деятельности. В следующем году продолжим реализацию государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2016–2020 годы». Среди актуальных задач – активизация борьбы с борщевиком Сосновского, которым занято 364 га площадей. Наиболее инвазированы Логойский, Воложинский, Минский и Слуцкий районы. На мероприятия по химической обработке борщевика на протяжении двух лет из бюджета выделяются средства. В 2020-м работа по уничтожению этого опасного сорняка будет продолжена, а результат активной трехлетней работы будет виден по уменьшению площадей произрастания борщевика Сосновского.

Снизить антропогенную нагрузку позволит рекультивация мини-полигонов ТКО. До конца 2019 года планируется закрыть

18 мини-полигонов на территории области, а в следующем году – еще 12.

Положительный эффект в целях улучшения состояния окружающей среды дает и тампонаж неиспользованных скважин. Поставлена задача до конца года ликвидировать 420 таких объектов. Это позволит предотвратить возможное загрязнение подземных вод. Внедряются и новые направления работы. Так, уже в следующем году планируем осуществлять контроль за вывозом на хранение непригодных пестицидов. Около 850 тонн таких отходов находятся на сельскохозяйственных предприятиях. Считаем необходимым вывезти оттуда в 2020 году около 500 тонн пестицидов.

– А какое влияние на окружающую среду оказывают крупные предприятия, расположенные на территории области?

– Ежегодно в атмосферный воздух Минщины попадает около 250 тысяч тонн загрязняющих веществ. Порядка 29% – от стационарных источников, 71% – от мобильных. Безусловно, с ростом производства количество выбросов увеличивается, однако за счет новых систем контроля мы можем не допустить превышения установленных норм. Так, например, в Борисове и Солигорске ведется постоянный мониторинг атмосферного воздуха, работают посты наблюдения. В текущем году на одном из крупных предприятий оборудовано порядка 14 пылегазоулавливающих установок. Наиболее современным способом контроля выбросов являются автоматизированные системы. На ряде предприятий мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляется в непрерывном режиме.

– Некоторые очистные сооружения, расположенные на территории области, нуждаются в реконструкции. Как решается данная проблема?

– Эти очистные сооружения эксплуатируются более 40 лет. В начале 2019 года введены в эксплуатацию новые очистные в Логойске и Березино. По-прежнему остро стоит вопрос с очистными сооружениями в Любани и Фаниполе. В ноябре подписано соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о выделении денежных средств под строительство в упомянутых городах новых очистных сооружений. И это очень важное событие для нашего региона.

– В последнее время все чаще говорят о важности раздельного сбора и вторичного использования коммунальных отходов. Каких результатов удалось добиться в этом направлении?

– Раздельный сбор мусора требует серьезной организации и комплексного подхода. В сельских населенных пунктах необходимо больше устанавливать контейнеров для раздельного сбора отходов, а при полигонах ТКО – строить сортировочные станции.

В Минской области сегодня таких 11. До конца года появится еще одна сортировочная станция в Крупках. К 2030-му в Беларуси заработает сеть из 7 межрегиональных мусорных полигонов.

– Защита от негативного воздействия требуется также особо охраняемым природным территориям. Сколько таких объектов на Минщине?

– В Минской области насчитывается 271 особо охраняемая природная территория общей площадью более 304 тысяч га (7,6 от площади области). На территории региона расположен Березинский биосферный заповедник, национальный парк Нарочанский, 23 заказника республиканского и 51 – местного значения, 87 памятников природы республиканского и 108 – местного значения. Наибольшее количество особо охраняемых территорий сконцентрировано на территориях Молодечненского, Мядельского, Вилейского, Воложинского районов. В рамках реализации схемы рационального размещения особо охраняемых природных территорий и при участии института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси выполнена работа по представлению преобразований 9 особо охраняемых территорий местного значения в Копыльском и Мядельском районах.

Ведется работа по оформлению документов и передачу под охрану землепользователям краснокнижного растения фиалки топяной, что растет на территории Солигорского района. В Копыльском районе подготовлены документы на преобразование аллеи лиственницы европейской, парка Бобовня, парка Кокоричи, парка Тимковичи. В Мядельском районе – парков Победы, Будслав, Комарова, Ольшево, Старый Мядь. В рамках государственной программы заключен договор с Республиканским ландшафтным заказником «Налибокский», где создан велосипедный кольцевой маршрут.

Зеленый маршрут объединяет питомник по воспроизводству птиц тетеревых пород, экологическую тропу «Сябрыньский перекресток», мелиоративные каналы, зубровольер и 16-километровый вольер по передержке оленей.

– Много ли нарушений природного законодательства выявлено в уходящем году?

– Мы усиливаем контроль по всем направлениям нашей деятельности, что дает положительныйрезультат. В этом году выявлено 163 факта причинения вреда окружающей среде.

– Как вы считаете, повышается ли у жителей области экологическое самосознание?

– Люди все бережнее относятся к окружающей среде. Например, количество несанкционированных свалок в лесных массивах за последние годы уменьшилась. Безусловно, это связано и с работой, которую проводят районные инспекции и лесохозяйственные объединения. Устанавливаются дополнительные контейнеры, используются фотоловушки, ведется профилактическая работа с населением. Сегодня в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды работает 30 специалистов и еще 55 заняты в райинспекциях. С опытной, сплоченной командой единомышленников мы стараемся выполнять все задачи, поставленные перед нами Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Свой вклад в экологическое благополучие вносят и простые жители Минщины. Они вовремя сигнализируют о тех или иных проблемах, которые требуют участия наших специалистов. Вместе мы работаем на благо региона. Сохранить и приумножить уникальное природное богатство – наша общая задача.

– Максим Владимирович, что пожелаете коллективу в преддверии наступающего Нового года?

– Уважаемые коллеги! Примите искренние поздравления с наступающим праздником! Благодарю каждого за результативную деятельность в сфере охраны окружающей среды. Вместе мы заботимся о природных богатствах, стремимся сделать наш регион чище, красивее и комфортнее для жизни. Пусть наступающий год станет годом новых свершений и достижений, реализации задуманных планов и плодотворной работы.

Анна ХАЛДЕЕВА