Малый бизнес обеспечивает 40% налоговых поступлений в бюджет Минской области

Доля малого бизнеса в общем объеме налоговых поступлений в бюджет Минской области составляет 40%. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Миноблисполкома Николай Рогащук, передает корреспондент БЕЛТА.

«Малое и среднее предпринимательство в Минской области активно развивается. Третий год подряд мы лучший регион по развитию предпринимательства. За прошлый год наш малый бизнес сформировал более 33% ВРП, в этом году рассчитываем на 34,2%. В целом от малого бизнеса в бюджет поступает 40% общего количества налогов», — сказал Николай Рогащук.

Сегодня в регионе насчитывается более 60 тыс. субъектов среднего и малого бизнеса, из них около 40 тыс. — индивидуальные предприниматели. По словам зампредседателя облисполкома, ожидается, что в 2020 году удельный вес малого бизнеса продолжит расти.

Что касается инвестиционных проектов, то такие инициативы реализовывает как малый, так и крупный бизнес. Естественно, многие предприятия располагаются ближе к Минску. Однако привлекательные земельные участки под инвестиционные проекты есть и в регионе. «Мы хотим развивать и районы, которые находятся вдали от столицы: Березинский, Крупский, Стародорожский, Столбцовский. В первую очередь ожидаем прихода промышленных предприятий, которые создают основную добавленную стоимость. В районах сформированы земельные участки под инвестиционные договоры. Активно развивается СЭЗ «Минск», будет развиваться инфраструктура в Жодино и Черкассах. Готовы рассматривать все предложения бизнеса», — заключил он.