В Жодино состоялся кастинг на «Мисс Беларусь — 2020»

Региональный отбор на «Мисс Беларусь — 2020» длился больше двух часов. Конкурсантки успели справиться с волнением, перезнакомиться, предстать в деловых и вечерних нарядах. Кто отправится представлять город на следующем этапе республиканского конкурса и как проходил кастинг, узнала корреспондент «МП».

У каждой участницы своя изюминка. К примеру, Анна Коршунова пишет стихи, Юлия Мазынская мечтает покорить Эльбрус, Кристина Павлович любит кататься на коньках и роликах, Ольга Бурова увлекается психологией, а Полине Гусаковой нравится заниматься кулинарией… И все увлекаются дефиле.

Девушки предстали перед жюри в четырех образах — прошлись по красной дорожке в коктейльных платьях; оделись в спортивном стиле; примерили деловой и вечерний наряды. Также участницы ответили на каверзные вопросы. Например, стая каких рыб может уничтожить за несколько минут крупное животное; чем раньше наполняли утюги; как зовут почтальона из мультфильма «Простоквашино». Ни одного неправильного ответа не прозвучало.

На сцене девушки держались уверенно, а вот за кулисами сильно волновались. Анастасия Русаловская — врач-эпидемиолог. Ей 24 года. В конкурсе красоты принимает участие впервые. Говорит, ее конек — спортивное дефиле. Для этого девушка очень серьезно подошла к выбору спортивного костюма.

Настя поделилась секретом красоты и прекрасной физической формы:

— Серьезно отношусь к здоровому образу жизни. Уже три месяца хожу в тренажерный зал. Вообще, стройная фигура на 80% зависит от питания. Поэтому в моем ежедневном рационе — разнообразные овощи на гриле.

На вопрос, сможет ли обойтись без работы, если поступит предложение заняться модельной деятельностью, девушка задумалась: «Думаю, буду совмещать, от медицины не откажусь. Это мое призвание».

Анастасии Лакович 20 лет. Она инженер по надзору за строительством в отделе по образованию, спорту и туризму Жодинского горисполкома. Молодым специалистом приехала из Могилева. Говорит, живет в Жодино всего год, но уже всем сердцем полюбила этот молодой город. У девушки за плечами небольшой опыт участия в подобных конкурсах в ее родном Могилеве:

— В прошлом году принимала участие в конкурсе «Мисс архитектурно-строительный колледж». Тогда завоевала звание «Мисс индивидуальность». Поразила зажигательным танцевальным номером. Остались приятные воспоминания. И когда узнала, что в Жодино будет конкурс красоты, решила попробовать силы и здесь.

Карина Ильюшонок выступала под номером 16. Девушка работает учителем-дефектологом в детском саду. С детства стремится всем помогать, мечтала стать врачом.

— Побоялась поступать в медицинский университет — нужно было сдавать химию. И решила пойти в педагогический, где для поступления нужна была биология, — делится 22-летняя Карина. — Получила профессию и сегодня помогаю детям справиться с их проблемами. Я училась в Жодинской женской гимназии и когда-то даже была «Мисс гимназия».

В свободное время Карина рисует, увлекается портретами. Любит слушать музыку, в основном рок. Ее пример для подражания — бабушка:

— От нее всегда исходит столько энергии и эмоций, что хочется творить. Она меня воспитала, научила быть строгой, держать себя на людях. А еще привила любовь к научной литературе.

— В первую очередь обращал внимание на внешние данные, — поделился член жюри Виталий Харевич. — Ведь я специалист по красивому и здоровому телу — диетолог, тренер по бодибилдингу, йоге, классической аэробике… Считаю, понятие красоты у каждого свое. Тем не менее, на конкурсе есть определенные критерии: умение держаться на сцене, дефилировать, подать себя — по ним и оценивал. Я вырос в городе Жодино и скажу уверенно: наши девушки самые красивые!

Как рассказал председатель жюри, первый заместитель председателя Жодинского горисполкома Сергей Конон, участницы прошли подготовку к конкурсу. С ними работали профессиональные тренера и хореографы.

— Из достойных претенденток на титул были отобраны лучшие. То есть они уже сумели пройти череду кастингов, предшествующих сегодняшней финальной программе, почувствовали уверенность в себе, — говорит Сергей Конон. — Девушкам нужно было самостоятельно подобрать костюмы, научиться красиво и правильно ходить. И все достойно себя показали. В перерывах между дефиле был организован показ мод, в котором приняли участие 120 юных моделей от 5 до 15 лет. Получился настоящий праздник красоты и изящества.

Каждая участница была отмечена, а вот специальные титулы получили лишь несколько из них. Звания «Мисс стиль» была удостоена Анастасия Штурма, «Мисс вдохновение» — Яна Верейко, «Мисс очарование» — Карина Ильюшонок, «Мисс грация» — Яна Семенова, «Мисс обаяние» — Ольга Марчевская. Эти девушки будут представлять город Жодино на областном этапе конкурса.

— Конечно же, хотела победить, как и все участницы. И сильно волновалась, когда начали объявлять звания. Подготовка и участие в конкурсе помогает стать более уверенной и целеустремленной. Надеюсь, победа откроет для меня новые возможности, — добавила Карина Ильюшонок.

Алена Дроздовская

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