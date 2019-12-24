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Мечтают покорить Париж. Районный отбор на «Мисс Беларусь — 2020» состоялся в Крупках

24.12.2019 0 Комментариев , 2 Просмотров

Пятнадцать девушек соревновались за право представлять Крупщину на областном этапе конкурса «Мисс Беларусь — 2020». Кастинг прошла только одна из них. 

На региональном отборе в Крупках собрались представительницы разных профессий: и медики, и бухгалтеры, и педагоги. Все участницы — красавицы, одарены интеллектуально и творчески. Конкурсантки цитировали любимые книги, делились волонтерским опытом, спортивными достижениями. А еще девушки увлекаются музыкой, играют на различных инструментах, углубленно изучают иностранные языки, любят цветы и мечтают покорить Париж.

Арзу Алекперова работает врачом-офтальмологом Крупской ЦРБ. Девушка родом из Гомеля. После отработки в качестве молодого специалиста девушка решила остаться в клинике. Говорит, здесь у нее друзья и знакомые. А вот для Мананы Даллакян Крупки — малая родина. Она здесь училась и, как говорится, здесь и пригодилась: работает медсестрой хирургического отделения. Всем помогать стремилась с детства, говорит она. В конкурсе красоты принимает участие впервые.

— С интересом поучаствовала. Нам нужно было самостоятельно подобрать костюмы, на репетициях научится красиво и правильно ходить, уверенно держаться на сцене, — пояснила девушка. — Это бесценный опыт. Конкурс для меня был волнительным испытанием, я горда, что с ним справилась.

Бухгалтер Самира Бабаева закончила Староборисовскую детскую школу искусств, владеет хореографией, играет на фортепиано и прекрасно поет. Девушка пришла на региональный отбор в первый раз.

— Считаю, победительница конкурса должна быть не только красивой, но и умной, коммуникабельной, — поделилась она.

Самира и еще одна конкурсантка, Анастасия Евсевицкая, выступили на концерте, который прошел в то время, пока жюри вело работу в совещательной комнате. Порадовали публику и молодые таланты Крупщины.

Жюри выбрало шесть красавиц. Это Манана Даллакян («Мисс-фото»), Анастасия Лосик («Мисс-очарование»), Елизавета Фомова («Мисс-нежность»), Самира Бабаева (вторая «Вице-мисс Крупщина»), Анастасия Евсевицкая (первая «Вице-мисс Крупщина») и Юлия Стасевич, которая получила главную корону и титул «Мисс Крупщина — 2019».

Вместе с прочими победительницами региональных кастингов Юлия примет участие в областном отборочном этапе.

— Признаюсь честно: принять участие в конкурсе решила спонтанно, — делится победительница. — И была приятно удивлена тому, что стала «Мисс Крупщина». Ощущения ни с чем не сравнимые.

Алена ДРОЗДОВСКАЯ, фото Александра БУДЬКО

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Об авторе: redactor2

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