Молодых лидеров Минской области наградят 23 декабря

Церемония награждения победителей конкурса «Молодой лидер Минщины» и конкурса проектов в сфере реализации государственной молодежной политики состоится в столице 23 декабря, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Будут объявлены победители в 12 номинациях, отметившиеся достижениями в культуре, образовании, здравоохранении, промышленности, научной деятельности и других сферах. Это молодые люди в возрасте от 21 до 31 года.

Конкурс проводится для популяризации достижений молодежи, стимулирования творческого труда, пропаганды инновационных идей, передового опыта и признания достижений в производственной, творческой и общественной деятельности, а также выявления инициативных и перспективных лидеров, привлечения их к активной общественной деятельности и создания условий для профессионального роста. Победители должны обладать талантами и лидерскими качествами, занимать активную гражданскую позицию, внести большой личный вклад в развитие своих предприятий и организаций.

Кроме того, на мероприятии будут отмечены наградами 10 лучших молодежных проектов по различным номинациям в сфере реализации государственной молодежной политики. Это и организация вторичной занятости ребят, и профилактика правонарушений, и волонтерство. Например, будут отмечены компании, которые инициировали сдачу донорской крови на безвозмездной основе и социальные мероприятия для людей с инвалидностью. Награду получит и лучшая школьная бизнес-компания.

Для участников и гостей мероприятия подготовлены сюрпризы: концертная программа, световая фотозона, веселый интерактив.

Организатором выступает Миноблисполком.

Фото носит иллюстративный характер