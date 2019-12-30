На Филиппинах из-за тайфуна «Фанфон» пострадали 2 млн человек

На Филиппинах из-за тайфуна «Фанфон» пострадали по меньшей мере 2 млн человек, повреждены около 380 тыс. домов, сообщает CNN.

Наиболее пострадали регионы Мимаропа, Западные Висайи, Восточные Висайи, Центральные Висайи, Бикол и Карага, а также некоторые туристические районы, в том числе популярный курортный остров Боракай. По данным Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий стихийных бедствий, в общей сложности 116 внутренних рейсов и три международных рейса были отменены из-за шторма.

Тайфун «Фанфон» впервые вышел на сушу в канун Рождества, 24 декабря. Скорость ветра внутри «Фанфона» достигала 150 км/ч. По последним данным, погибли 47 человек, еще девять пропали без вести. «Фанфон» стал седьмым тайфуном, поразившим Филиппины в этом году. Экономический ущерб, нанесенный штормом, составил $21,3 млн.

БЕЛТА