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Областной благотворительный новогодний праздник пройдет в Борисове

24.12.2019 0 Комментариев , 3 Просмотров

850 юных жителей Минщины примут участие в благотворительном новогоднем празднике, который пройдет 28 декабря в Борисове.

В мероприятии примут участие воспитанники многодетных, малообеспеченных и приемных семей, дети, которые оказались в сложной жизненной ситуации, нуждаются в особом внимании государства и общества. На традиционную областную елку со всех уголков центрального региона также приглашены активисты детского и молодежного движения, отличники учебы, одаренные и талантливые учащиеся Минщины.

На площади перед Дворцом культуры им. М. Горького в Борисове ребята смогут увидеть шествие Дедов Морозов и Снегурочек, посетить «Новогодний игроленд». Для них будут работать специальные площадки «Украсим елку», «Зимняя рыбалка», «Снежный кольцеброс», «Новогодний хоккей», «Праздничный сундук», на которых аниматоры организуют с детьми викторины, конкурсы, зимние подвижные игры.

Немало сюрпризов ожидают ребят и в фойе Дворца культуры: встреча со сказочными персонажами, новогодний аквагрим, танцевальный флеш-моб, цирковая площадка, шоу мыльных пузырей, выставка новогодних игрушек, различные мастер-классы.

Кроме того, в этот праздничный день участники из всех уголков Минской области представят уникальные фотозоны, отражающие специфические особенности своей малой родины и объединенные в единый «Новогодний экспресс».

Театрализованное представление «Королевство елочных игрушек» погрузит детей в атмосферу сказки и волшебства. Сладкие подарки им вручат руководители Минского областного исполнительного комитета, главного управления по образованию облисполкома и Борисовского райисполкома, почетные гости праздника. Безопасный Новый год для школьников столичного региона в этот день обеспечат представители МЧС и ГАИ.

Источник Главное управление по образованию Минского облисполкома 

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Об авторе: redactor2

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