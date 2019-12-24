Правило фейерверка

Запуск фейерверков в новогоднюю ночь – яркая традиция. Но порой случается, что вслед за хлопками петард раздается сирена автомобиля скорой. Как любоваться салютом, не омрачая праздник, «МП» рассказали в областном управлении МЧС.

Пиротехника – источник повышенной опасности. Результат неосторожного обращения с фейерверками в прошлогоднюю новогоднюю ночь в Беларуси – 27 травм. Несколько случаев зафиксировано и на Минщине. Самый резонансный произошел в Солигорске. В первый день 2019-го от взрыва петарды, которую подожгли неизвестные, пострадала девятилетняя девочка – с ушибленными ранами лица ее доставили в больницу. А у подростка в Борисове петарда взорвалась прямо в руках. Результат – рваные раны пальцев.

– В рамках акции «Безопасный Новый год» спасатели напоминают жителям центрального региона о правилах использования пиротехники, – рассказала официальный представитель областного управления МЧС Анастасия Швайбович. – Первое, на что стоит обратить пристальное внимание: салюты, фейерверки и петарды продаются только в специализированных магазинах, имеющих специальный сертификат. Обязательное условие – информация об изделии должна быть изложена на белорусском или русском языках.

Что касается запуска салютов, то специалисты обращают внимание: если не сработал с первого раза, нельзя повторно его поджигать и приближаться некоторое время. Универсальный совет один – тщательно следовать инструкции на упаковке. Спасатели напомнят о безопасном использовании различных хлопушек с помощью креативной рекламной кампании «Полный отрыв» – она пройдет в учебных заведениях и в популярных у подростков местах.

– Номер областного Центра пропаганды МЧС размещен на специальных объявлениях. Каждому человеку спасатель расскажет о правилах использования пиротехнических изделий, – пояснила детали акции Анастасия Швайбович.

26 декабря – заключительный этап кампании. Он станет самым ярким и пройдет в местах массового пребывания людей. Сотрудники МЧС поздравят всех с наступающими праздниками и в развлекательной форме напомнят правила пожарной безопасности. Традиционно состоятся викторины, лотереи и конкурсы, выступят музыкальные коллективы и артисты.

Александр НОВОХРОСТ