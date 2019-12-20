Праздник там, где «Вдохновение»

Выступления по случаю государственных праздников, мероприятия в родных Боровлянах, торжества в медицинских учреждениях, благотворительные концерты – вокальный коллектив «Вдохновение» Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова всегда принимают тепло и радушно. Подкупает искренность и душевность самодеятельных артистов.

Онкоцентр – учреждение особое. Уровень эмоциональной нагрузки как у пациентов, так и у работников тут чрезвычайно высок. Даже многолетняя медицинская практика и жизненный опыт не всегда могут защитить от эмоционального выгорания. Спасительной отдушиной для многих сотрудников стало творчество, песня.

– У нас постоянно находились люди, которые объединялись то в хор, то в вокальную группу, – рассказывает лаборант с 40-летним стажем Елена Петрашко. – Сколько работаю – тут всегда пели. Например, Антонина Юрова, лаборант из отделения урологии – у нее замечательный голос! Она уже много лет верна своему увлечению. Менялись руководители центра, приходили в творческий коллектив новые педагоги, а поющий костяк оставался.

Елена сама из музыкальной семьи. Играют на инструментах и поют муж и сын. А когда-то вместе с супругом она и вовсе выступала на свадьбах, получая от этого огромное удовольствие, а заодно и прибавку к семейному бюджету.

Песня настолько сроднила все 15 человек основного состава коллектива «Вдохновение», что люди разных профессий и возрастов стали, можно сказать, единой семьей.

– Даже мою свадьбу в прошлом году вместе отмечали, – признается цветовод центра Елена Грицкевич. – Проходила она в национальном стиле и в соответствии со старыми обрядами.

Елене больше по душе народная песня. Передалась эта любовь к фольклору и к аутентичной манере исполнения от бабушки-

хуторянки из Слуцкого района.

– Сядем с ней, бывало, на лавочку на закате, ожидаем корову с пастбища… Тишина такая! Просто наслаждаешься теплым летним вечером. Возьмем да и затянем народную песню, – улыбается Елена. – Кажется, нет ничего гармоничнее и душевнее в мире, чем эти звуки…

Андрей Никипорчик работает медицинским физиком. Несмотря на большую занятость и серьезность профессии, находит время и на репетиции.

– Сцена для меня – возможность показать себя с другой стороны, – говорит он. – Пел в школе и в институте, отдавая предпочтение русскому року. Теперь в моем репертуаре и народные песни, и эстрадные.

Виктор Волосюк – фельдшер-лаборант. Утверждает, что поет с 4 лет.

– Когда мы с дедом с песней возвращались с сенокоса, то бабушка на другом конце деревни слышала, что домой идут ее мужчины, – ностальгирует Виктор. – В школе пел в хоре, затем солировал в училище. Пою, как видите, и на работе.

Светлана Идова и Оксана Повиденко – инженеры, Елена Астромецкая – маркетолог, Ирина Навицкая возглавляет производство пищеблока, Лариса Осипенко – начальник службы ремонта, Елена Бурак – рентгенолог, Антонина Бочкова – патентовед. Такие разные, но одинаково увлеченные.

В 2016 году художественным руководителем в коллектив пришла Татьяна Глазунова, солистка Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь под руководством маэстро Михаила Финберга.

– Так случилось, что мой отец оказался пациентом онкоцентра, – рассказывает Татьяна Михайловна. – Неоднократно бывая здесь, видела, какие колоссальные нагрузки испытывают медработники, которые лечат больных раком. И не смогла отказать, когда поступило предложение поработать с самодеятельными артистами.

Конечно, возникли и определенные трудности: пришлось корректировать собственный рабочий график, ведь на репетиции нужно было приезжать в Лесной. Объединить коллектив, вдохнуть в него свежие творческие силы Татьяне Глазуновой помог 20-летний педагогический опыт.

– Подобрали репертуар с акцентом на народные и эстрадные песни, изучили возможности вокалистов. Так сказать, спелись, – говорит руководитель «Вдохновения». – Пройдя все сложности, действительно стали одной творческой семьей, в которой каждый переживает друг за друга.

Коллектив теперь успешно выступает и в конкурсных программах.

– Песня «Тополя»… Она принесла нам второе место на республиканском конкурсе среди медицинских работников «Новые имена», – отмечает Татьяна Глазунова. – В номинации «Оригинальный жанр» лучшей стала Наталья Ивкина, а на отборочном туре всех покорила своим голосом Елена Грицкевич. Думаю, это только начало: желания творить и развиваться стало еще больше.

Сейчас у коллектива напряженный период. Для выступления в онкоцентре «Вдохновение» готовит новогоднюю программу. Планирует порадовать хорошим концертом пациентов госпиталя инвалидов. Ждет его и сцена местного Дома культуры. Зрители, как водится, искупают «Вдохновение» в овациях, оценив искренность и теплоту души самодеятельных артистов.

Елена ХАРЕВИЧ