Президенты Беларуси и России достигли договоренностей по энергоносителям, цены будут определены в ближайшие дни.

«Сегодня мы поручили руководителям группы – Крутому и Орешкину – проинформировать о том, какие вопросы сняты. Естественно, остались самые сложные вопросы. Но только в цифрах – энергоносители. Но концептуально договорились, что в будущем году Беларусь покупает у Российской Федерации примерно 20 миллиардов кубометров газа. Ограничений здесь нет. Можно и 22 миллиарда кубометров. С вводом атомной станции, конечно, мы на 4–5 миллиардов меньше будем закупать. Поэтому по объемам мы договорились, и по нефти договорились, что купим у России 24–25 миллионов тонн. Цены будут не выше уровня 2019 года», – заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил колоссальный прогресс в развитии сотрудничества с Россией. Значительные достижения есть как в социальной сфере, так и в экономическом взаимодействии. У Беларуси и России создано единое оборонное пространство, противовоздушная оборона, группировка войск, а также единое пространство для работы спецслужб.

Белорусский лидер также обратил внимание, что компания «Белоруснефть» вернулась к работе в России. При этом она не только оказывает сервисные услуги, реанимируя старые месторождения, но и добывает нефть совместно с другими компаниями: «Колоссальный прогресс. И в экономике, если говорить о людях, сегодня Беларусь покупает у вас не только сырье, но и комплектующие. На предприятиях в России, с которыми имеют контакты наши предприятия, производя финишную продукцию, работают больше 10 миллионов россиян. Мы обычно умножаем, если семья, на 4. Представьте, сколько людей завязаны на наш с вами товарооборот и совместную производственную кооперацию».

Владимир Путин в своем вступительном слове подчеркнул, что встреча проходит непосредственно перед мероприятиями на высшем уровне в интеграционных форматах. «Совсем недавно, 8 декабря, мы отметили 20-летие подписания Союзного договора. Хочу сразу сказать: несмотря на то, что многое (мы с вами это констатировали) не сделано, все-таки результаты работы в рамках этого документа значительные. Когда мы начинали этот процесс, товарооборот был $9 млрд. Сейчас он $35,5 млрд. Это зримый результат. Кроме того, есть вопросы, которые мы решили в социальной сфере», – сказал Президент России.