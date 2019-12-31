Прошлогодний снег заказывали?

Цветущие подснежники, примулы и анютины глазки. Готовые раскрыться бутоны роз, почки черемухи и сирени. «Декабрь вообще в курсе, что он – зима?» – шутка уже стала дежурной. В последнее время подготовка к новогодним праздникам неизменно сопровождается мечтаниями о морозце и хрустком снежке, а с неба то и дело льется дождь или сыплется что-то мокрое и быстро тающее. Что происходит с погодой и как составляют прогнозы, «МП» выяснила в Белгидромете.

«Тревогу в связи с потеплением бьют климатологи. Синоптики лишь отражают реальную картину», – сразу расставляют точки над «і» специалисты. Оказывается, за последние 30 лет (в среднем раз в три-четыре года) с 31 декабря на 1 января наблюдается температура воздуха выше 0 градусов. Уходящий 2019-й тоже отметился некоторым похолоданием лишь в последней пятидневке.

– Наиболее ярко повышение температур отражается именно на зимних месяцах, – говорит начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский. – Но нельзя сказать, что каждый следующий год теплее предыдущего. При средней температуре декабря – февраля – 4,4 самой теплой за всю историю наблюдений стала зима 1989–1990-х годов. Тогда средняя температура за три месяца составила 0,1 градуса – почти на 4 градуса выше.

Основываясь на метеонаблюдениях, можно сделать вывод, что с 2000-х теплые зимы встречаются намного чаще, чем экстремально холодные. Вместе с тем зимой 2002 и 2003 годов в среднем было минус 7,4, а в 2009–2010-м – минус 6,7. То есть нельзя сделать однозначный вывод, что у нас только теплеет: каждый год уникальный. Новогодние температуры, близкие к нулю, были отмечены и в конце 50-х годов. Сейчас эта тенденция наблюдается чаще.

Описания погодных аномалий можно найти и у классиков. «В тот год осенняя погода стояла долго на дворе, зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе» – строки из романа «Евгений Онегин», работать над которым Пушкин начал в 1823 году и завершил через 7 лет. В то время прогнозы строились исключительно на народных приметах. Сегодня же в Беларуси работают 54 метеостанции, а на вооружении специалистов – точные приборы отечественного и импортного производства. Приземные и аэрологические, актинометрические, гидрологические, радиометрические и другие наблюдения за состоянием, изменениями и развитием атмосферных процессов ведутся круглые сутки. С автоматических станций сигнал напрямую идет в Белгидромет, с автоматизированных туда поступают данные, проанализированные специалистом.

Современная метеорологическая станция на окраине Минска входит в состав Минскоблгидромета. Она открылась в конце ноября прошлого года. В штате – 9 человек. Круглосуточно, каждые три часа, метеорологи актуализируют метеоинформацию.

– Сигналы от датчиков автоматизированной метеорологической станции поступают на соответствующие измерительные устройства, преобразовываются в цифровую информацию и передаются на ПЭВМ. На ПЭВМ происходит обработка информации, которая кодируется и передается по каналам связи телеграммой в службу телекоммуникации, – поясняет начальник комплекса метеорологических и аэрологических наблюдений Светлана Бохан. – В службе телекоммуникации метеорологические параметры обрабатываются, наносятся на синоптическую карту и поступают в службу метеорологических прогнозов для составления прогноза погоды.

Чем больше информации, тем точнее прогноз. Спрогнозировать погоду со стопроцентной точностью, пожалуй, невозможно: прогноз – это всего лишь научно обоснованное предположение. Тем более если речь идет о долгосрочном взгляде в будущее. А еще в Белгидромете подчеркивают, что готовы держать ответ за свою работу: прогноз корректируется дважды в сутки и базируется на анализе актуальных метеорологических данных. Так что прежде чем ругать наших синоптиков, обращайте внимание на источник информации о погоде. И на нее тоже пенять не стоит, даже если она и не оправдывает надежд. Будут этой зимой еще и снег, и морозы! Не верите? Каждую пятницу читайте в «МП» самый точный прогноз погоды от Белгидромета.

Алена КОРЕНЕВСКАЯ