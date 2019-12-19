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Путин выступает против пересмотра минских соглашений по Украине

19.12.2019 0 Комментариев , 3 Просмотров

Президент России Владимир Путин выступил против пересмотра минских соглашений по Украине. Об этом он заявил сегодня во время ежегодной большой пресс-конференции для российских и иностранных журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

«Нет ничего, кроме минских соглашений (по урегулированию ситуации в Украине. — Прим. БЕЛТА), — сказал Владимир Путин. — Если начнется пересмотр минских соглашений, ситуация вообще может зайти в тупик».

«Что касается будущей встречи в нормандском формате, допустим, в апреле, она будет актуальной, если будут позитивные изменения, — отметил российский президент. — А они есть? Позитивные изменения есть».

Вместе с тем Владимир Путин подчеркнул, что в вопросе урегулирования украинского кризиса есть как позитив, так и настораживающие вещи.

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Об авторе: redactor2

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