РУП «Минскэнерго»: есть такая профессия – землю освещать

Мы настолько привыкли к благам цивилизации, что даже не задумываемся, откуда они берутся. Работает холодильник, тепло зимой в квартире, нет перебоев с горячей водой – кажется, что так и должно быть. А ведь весь этот комфорт обеспечивают нам энергетики – в больницах, школах, жилых домах. На круглосуточной вахте и в любую погоду стоят в том числе работники РУП «Минскэнерго». Свой профессиональный праздник они по традиции отмечают 22 декабря – в самый короткий световой день, когда тепло и свет особенно нужны.

Движущая сила

Энергетическую отрасль не случайно считают локомотивом экономики. Развивается энергетика – совершенствуются жилищное строительство, промышленность. Постоянно идти в ногу со временем, обеспечивать бесперебойное энергоснабжение потребителей Минска и Минской области, среди которых крупнейшие предприятия, составляющие основу промышленного потенциала страны, – одни из главных задач РУП «Минскэнерго». И, надо сказать, предприятие успешно с ними справляется.

– С установленной мощностью 2419,36 МВт мы вырабатываем практически треть производимой в стране электрической и тепловой энергии, отпускаемой в системе «Белэнерго», – начинает разговор генеральный директор РУП «Минскэнерго» Олег Щемель. – Среди областных энергосистем Беларуси по праву считаемся крупнейшим и наиболее значимым предприятием. На нашем балансе порядка 2,9 тысячи км тепловых сетей и более 68 тысяч км линий электропередачи, связывающих энергосистему Беларуси с энергосистемой России и стран Балтии.

Генеральный директор РУП «Минскэнерго» Олег Щемель

Сложно представить, но до таких грандиозных масштабов РУП «Минскэнерго» выросло всего за каких-то 57 лет. В декабре 1962 года были образованы Минские областные электрические сети, в состав которых вошли пять подразделений. Тогда на предприятии трудилось около четырех тысяч человек. РУП «Минскэнерго» сегодня –

это 15 филиалов. Среди них 6 теплоэлектроцентралей, самыми мощными из которых являются минские ТЭЦ-4, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5;

крупные районные котельные в Минске, Молодечно, Борисове; мини-ТЭЦ в Вилейке, Молодечно, Солигорске и Слуцке. В структуре работает около 15 тысяч человек.

Опережая время

Залог успеха, уверен Олег Щемель, – модернизация и современность во всем. Стоит отдельно сказать, что в мире белорусская энергетика считается одной из самых мощных на постсоветском пространстве – как по уровню технической оснащенности, так и профессионализму работников. В РУП «Минскэнерго» стараются этому статусу соответствовать.

– В 2007 году построили первую в стране подстанцию закрытого типа 110/10 кВ «Веснянка» с использованием системы комплектного распределительного устройства элегазового (КРУЭ). Особенность подстанции в том, что участие человека здесь сведено к минимуму. Сегодня у нас уже не одна, а несколько таких подстанций: «Немига», «Петровщина», – рассказывает генеральный директор. – В этом году завершили реконструкцию подстанции 330/110/10 кВ «Минск Северная» для распределения энергии от строящейся БелАЭС.

Буквально две недели назад после реконструкции ввели в эксплуатацию оборудование 750 кВ на подстанции «Белорусская» – единственной в стране такого класса напряжения. Установили новые микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики. Все работы, к слову, завершили досрочно.

– На базе программного обеспечения «Азимут-2» мы создали единую геоинформационную систему мониторинга транспорта, – продолжает Олег Щемель. – Тем самым через спутники, без использования интернета, мы можем наблюдать за всеми передвижениями спецтехники, координировать работу оперативно-выездных бригад.

Завтра начинается сегодня

Проделана огромная работа, но коллектив РУП «Минскэнерго» не собирается останавливаться на достигнутом. В планах – строительство и реконструкция в 2020 году порядка 300 км электрических сетей 0,4–10 кВ; монтаж на теплоэлектроцентралях и котельных электрических котлов общей мощностью 360 МВт; установка пиково-резервного энергоисточника в рамках интеграции БелАЭС в Белорусскую энергосистему.

– Работаем над тем, чтобы уйти от напряжения 220 кВ в сторону 330 кВ, ведь чем выше напряжение, тем меньше потери, – говорит генеральный директор. – Сейчас проводим реконструкцию подстанции 220 кВ «Столбцы» – переводим ее на напряжение 330 кВ, и параллельно строим воздушную линию электропередачи 330 кВ

Столбцы – Барановичи. По программе «Комфортное жилье и благоприятная среда» запланировано строительство электрических сетей напряжением 10–110 кВ с возведением подстанций 110/10 кВ для электроснабжения жилой застройки в Минском районе. И это только планы на ближайшую перспективу. Энергетика – одна из приоритетных отраслей экономики, и она должна постоянно совершенствоваться. Наша задача – обеспечить модернизацию оборудования и реконструкцию сооружений для бесперебойной и надежной работы энергетической отрасли страны.

Профессия мужественных

Энергетика – это, конечно, сложная техника, оборудование, гигакалории и киловатты… Но за всем этим – люди, мастера своего дела. Их профессию нельзя назвать легкой: высокое напряжение, круглосуточный график работы, повышенная ответственность. Но они в любой ситуации остаются профессионалами.

Олег Щемель вспоминает, как в 2016 году циклоны «Эмма» и «Даниэлла» устроили серьезный экзамен энергетикам: были сильно повреждены опоры, линии электропередачи. Больше всего досталось Стародорожскому району – без электричества остались почти 10 тысяч человек. Энергетики РУП «Минскэнерго» с коллегами из других структур 5 суток восстанавливали электроснабжение домов и сельскохозяйственных предприятий, работали практически без перерывов на обед и сон. За это время заменили 287 опор воздушных линий 10 кВ и восстановили 19,6 км линий электропередачи. Как объяснил Олег Щемель, в обычной ситуации две бригады выполнили бы эту работу за 3–4 недели.

«Пусть громко будет сказано, но это подвиг. Мы проверили себя в форс-мажорной ситуации, оперативно устранив последствия стихии. Достойно прошли испытание на прочность», – резюмировал генеральный директор.

Это еще раз доказывает, что энергетика – удел мужественных и сильных. Порой мы бываем несправедливы, нарекая на кратковременные отключения света или перебои с подачей тепла, но даже не догадываемся, что как раз сейчас над устранением аварии работают десятки людей. Труд энергетиков незаметен, но от этого не менее ценен. Вот и новогоднюю ночь они проведут на своем боевом посту – будут следить за тем, чтобы на елках сияли гирлянды, а в домах было тепло, светло и уютно. За это им огромное спасибо!

Галина НАРКЕВИЧ