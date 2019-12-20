Самая спортивная ёлка

Новогодняя спартакиада с чемпионами Минщины прошла в Воложине. Около 50 ребят с ограниченными возможностями из пяти районов вместе с известными спортсменами играли в баскетбол, гандбол, водили хороводы и радовались подаркам от Деда Мороза.

Заслуженные мастера спорта Игорь Фортунов, Людмила Волчек, Антонина Кошель, председатель федерации футбола Минской области Олег Чикун, директор баскетбольного клуба «Горизонт» Дмитрий Львович и многие другие спортсмены приехали на встречу с ребятами и вместе с ними прошли все пять спортивных станций спартакиады.

– Больше всего мне понравились соревнования на станции «Спортивная елка», где вместо привычных игрушек команды вешали на лесную гостью мячи, клюшки, коньки, – делится впечатлениями Елизавета Глинская из Фаниполя. – А еще запомнился «Веселый мяч», передавать его нам помогали и воспитатели, и известные спортсмены.

Участниками областной акции стали ребята из Дзержинского, Воложинского, Молодечненского, Вилейского и Узденского районов. Учитель физкультуры Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями физического развития Андрей Басько привез команду в составе пяти человек.

– Наши дети очень хотели попасть на спартакиаду с чемпионами Минщины, – говорит он. – Накануне мы даже провели несколько тренировок, чтобы размяться, прийти в форму. По большому счету, в разного рода спортивных мероприятиях участвуем часто. И обязательно возвращаемся призерами или, как сегодня, с медалями, грамотами, сладкими подарками и массой впечатлений.

Марина СЛИЖ