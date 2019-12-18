Спартакиаду с чемпионами Минщины провели для детей-инвалидов в Воложине

Около 50 ребят с ограниченными возможностями из пяти районов собрались в Воложине на областной акции «Новогодняя спартакиада с чемпионами Минщины». Вместе с белорусскими чемпионами они попробовали себя в баскетболе, гандболе, футболе.

Заслуженные мастера спорта Игорь Фортунов, Людмила Волчек, Антонина Кошель, председатель федерации футбола Минской области Олег Чикун, директор баскетбольного клуба «Горизонт» Дмитрий Львович и многие другие спортсмены приехали на встречу с ребятами. Вместе с юными участниками они прошли все пять спортивных станций спартакиады.

— Больше всего мне понравились соревнования на станции «Спортивная елка», где вместо привычных игрушек команды вешали на лесную гостью мячи, клюшки, коньки, — делится впечатлениями Елизавета Глинская из Фаниполя. — Запомнился «Веселый мяч», передавать который нам помогали и воспитатели, и известные спортсмены.

— Сегодня собственным примером хочу показать ребятам, что все в нашей жизни возможно, — говорит заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр в лыжных гонках, призер чемпионатов мира и Европы в адаптивной гребле Людмила Волчек. — Главное — не замыкаться и не жалеть себя, а каждый день двигаться вперед и чему-то учиться. Среди детей с инвалидностью очень много подготовленных, спортивных ребят. Очень хочется, чтобы в дальнейшем они не боялись ставить перед собой большие цели.

В Воложин съехались ребята из Держинского, Воложинского, Молодечненского, Вилейского и Узденского районов. Учитель физкультуры Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями физического развития Андрей Басько привез команду из пяти человек.

— Наши дети очень хотели попасть на спартакиаду с чемпионами Минщины, — говорит он. — Накануне мы даже провели несколько тренировок, чтобы размяться, прийти в форму. В разного рода спортивных мероприятиях участвуем часто. И обязательно возвращаемся оттуда с призовыми местами или, как сегодня, медалями, грамотами, сладкими подарками и массой впечатлений.

Во время акции юных участников поздравили с наступающими зимними праздниками. Были и хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, и подарки.

Марина СЛИЖ, фото автора