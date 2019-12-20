«Светоприбор» ОО «БелТИЗ»: источник света и тепла

«Делаем от 8 тысяч розеток в день!».

В канун Дня энергетика «МП» решила узнать, где и как производят самые популярные в Беларуси электроустановочные изделия.

Вчера

Пожалуй, сложно найти в нашей стране дом либо квартиру, где не были бы установлены выключатели, розетки и светильники унитарного предприятия «Светоприбор» ОО «БелТИЗ». Мы, потребители, знаем эту компанию как производителя качественной продукции. Однако предприятие еще и решает вопросы социально-трудовой реабилитации людей с инвалидностью, которые могут вести полноценную жизнь, несмотря на полную или частичную потерю зрения.

«Светоприбор» был основан в Минске в 1928 году. А в Червене, где недавно удалось побывать нам, в 1933-м для людей с нарушением зрения создали учебно-производственное предприятие, работники которого вили веревки, плели корзины, валяли валенки, и только спустя 30 лет здесь освоили выпуск электроустановочных изделий. Собственное двухэтажное здание тут построили в 1956 году – в связи с расширением производства. Сейчас здесь работает около 70 человек. Практически все они обеспечены жильем. Два дома для работников возвели всего в пяти минутах ходьбы от завода. Однако в непростые 90-е экономическая ситуация на Червенском УПП ухудшилась, и в 2001 г. оно вошло в состав (как филиал) унитарного предприятия «Светоприбор» ОО «БелТИЗ».

Сегодня

В каталоге унитарного предприятия «Светоприбор» ОО «БелТИЗ» множество различных видов выключателей, розеток, светодиодных энергосберегающих светильников, удлинителей, разъемов, звонков. Эта продукция реализуется под известным в Беларуси брендом Bylectrica. Непосредственно в Червене собирают розетки и резьбовые патроны серии Е-14, Е-27.

– Ежедневно мы делаем от 8 тыс. до 12 тыс. розеток, – приводит цифры начальник Червенского филиала Альберт Белостоцкий. – Наша продукция пользуется спросом не только в Беларуси, но и в России, Украине, Казахстане, Литве, Молдове.

Для работников созданы комфортные условия. К примеру, у каждого рабочего места есть аудиовход. Можно подключить к нему наушники и слушать радио «БелТИЗ». Там звучат как музыкальные композиции, так и всевозможные новости из жизни предприятия.

В свободное от работы время можно сходить в библиотеку, расположенную в здании филиала.

В ней собрано более 1200 различных аудиокниг. По словам местного библиотекаря и по совместительству контролера Таисии Воронько, книги берут послушать в основном пожилые люди, молодежь качает все из интернета.

– Очень хорошая виртуальная библиотека на сайте beltiz.by, там есть как зарубежная художественная литература, так и произведения белорусских авторов, документальная проза, – рассказывает работник Червенского филиала унитарного предприятия «Светоприбор» ОО «БелТИЗ» Роберт Симонян. – Она очень удобна. Тем более что я постоянно нахожусь дома, так как необходимо присматривать за больной бабушкой.

Предприятие дорожит каждым работником. Если, к примеру, человек по каким-то веским причинам не может трудиться в цехе, ему дают возможность собирать розетки и выключатели дома. Так, например, делает Роберт.

– Моя бабушка раньше работала на «Светоприборе», затем мама с папой, а теперь и я пошел по их стопам, – рассказывает о себе двадцатидвухлетний парень. – Предприятие сделало многое для моей семьи и лично для меня. К примеру, мы живем в доме, построенном «БелТИЗ», у меня есть возможность и ухаживать за бабушкой, и зарабатывать деньги, и заочно учиться на историческом факультете БГУ.

Завтра

Унитарное предприятие «Светоприбор» ОО «БелТИЗ» осуществляет весь производственный цикл – от изготовления оснастки до выпуска готовой продукции. Стабильное финансовое положение позволяет компании постоянно проводить техническое перевооружение и модернизацию оборудования, а значит, успешно конкурировать с зарубежными производителями. По словам главного инженера предприятия Павла Степановича, в своем развитии «Светоприбор» делает ставку на энергосбережение.

Освоен выпуск полупроводниковых изделий на базе датчиков движения, светодиодных светильников и прожекторов, оптико-акустических выключателей, уличных светильников различной мощности, которые уже эксплуатируются в Минске. Только за последние два года коммунальные службы страны закупили у предприятия более 200 тысяч таких светильников со светошумовым датчиком для мест общего пользования.

В ближайших планах – освоение серии светильников для парков и пешеходных зон с автоматическим управлением интенсивности освещения.

Евгений ОЛЕЙНИК