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Тело мужчины обнаружили в квартире в Колодищах

20.12.2019 0 Комментариев , 6 Просмотров

Тело мужчины обнаружили в квартире в Колодищах (Минский район). Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

«В одной из квартир многоквартирного дома в Колодищах обнаружено тело мужчины 1974 года рождения без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия, а также провели первоначальные мероприятия для установления обстоятельств происшедшего. По их результатам возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 УК. По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний сын потерпевшего. С ним работают следователи.

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Об авторе: redactor2

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