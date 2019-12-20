Тело мужчины обнаружили в квартире в Колодищах (Минский район). Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

«В одной из квартир многоквартирного дома в Колодищах обнаружено тело мужчины 1974 года рождения без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия, а также провели первоначальные мероприятия для установления обстоятельств происшедшего. По их результатам возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 УК. По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний сын потерпевшего. С ним работают следователи.