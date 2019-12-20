«ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго»: энергия бьет ключом

Сегодня в филиале «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго» работают порядка тысячи человек, большая часть из них – со дня строительства первого энергоблока. Что примечательно, все работники – члены профсоюза. О том, почему коллектив охотно вступил в ряды профсоюзной организации, рассказал председатель профкома Андрей Кучерчук.

– В нашем филиале действует достаточно сильный коллективный договор РУП «Минскэнерго», – отмечает Андрей Кучерчук. – Например, что касается материальной поддержки, то наши работники получают финансовую помощь на оздоровление к отпуску, выплаты к различным праздникам, юбилеям, а также при вступлении в брак, рождении ребенка, по заявлениям и т. д. Вместе с нанимателем мы ищем возможности для полного выполнения коллективно-договорных обязательств, соблюдения трудовых прав, социально-экономических интересов работников.

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!

Традиционно в самый короткий световой день года представители энергетической отрасли отмечают свой профессиональный праздник. Это высококвалифицированные специалисты, которые вопреки любым сложностям, даже в самых экстремальных условиях, круглосуточно обеспечивают стабильное и безопасное энергоснабжение страны. От их ежедневной и зачастую очень нелегкой работы, профессионализма, преданности своему делу во многом зависит, как будет развиваться наша страна. Ваш труд заслуживает особого уважения: он несет свет и тепло в дома, способствует стабильному развитию всех отраслей экономики.

В отрасли хорошо отлажен и действует механизм социального партнерства, который регулируется отраслевым Тарифным соглашением и коллективными договорами.

Особые слова благодарности нужно сказать ветеранам энергетической отрасли. Некоторые из них до сих пор в строю и продолжают делиться своим богатым опытом с молодым поколением специалистов. Хотелось бы поблагодарить всех, кто связан с энергетической отраслью, за их нелегкий труд, ответственное отношение к делу и профессионализм. Пусть вверенные вам объекты работают надежно и стабильно.

Желаю вам, дорогие энергетики, безаварийной работы, уверенности в своих силах, а также крепкого здоровья, счастья и благополучия вам, вашим родным и близким!

Председатель Минской областной организации Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой

и топливной промышленности

Валерий БАЛКИС

Большое внимание в филиале уделяется и охране труда.

– На нашем производстве присутствует практически весь перечень опасных факторов, – говорит Андрей Кучерчук. – Поэтому главная задача – создание безопасных условий для людей, чтобы каждый сотрудник оставался живым и здоровым.

Профсоюзный комитет также осуществляет контроль за соблюдением безопасных условий труда. В филиале работают 43 общественных инспектора по охране труда. Причем инженер II категории группы по ремонту и обслуживанию РЗиА Людмила Олешко стала лучшим общественным инспектором в области и в стране.

Общественные инспекторы следят за тем, чтобы люди были укомплектованы средствами индивидуальной защиты, чтобы соблюдался соответствующий микроклимат в помещениях. Только за последние три года филиал закупил около 50 кондиционеров и установил их в помещениях с постоянным пребыванием персонала. Результаты выполнения планов мероприятий по охране труда с выдачей замечаний, если наблюдаются какие-то упущения, рассматриваются ежеквартально.

В филиале «ТЭЦ-5» насыщенная культурно-массовая и спортивная жизнь. В среднем организуется около 5–6 экскурсий в год, в том числе одна за пределы страны. Команда предприятия заняла третье место в смотре-конкурсе художественной самодеятельности среди сборных РУП «Минскэнерго». Ежегодно проводится международный турнир памяти первого директора филиала В. И. Шамановского по греко-римской борьбе среди юношей (в 2019-м он прошел в 22-й раз).

Дважды в год работники ТЭЦ-5 выезжают на двухдневную спартакиаду, которую принимает оздоровительный центр «Энергетик». Кроме того, сотрудники активно участвуют в спортивных соревнованиях вышестоящих инстанций, где нередко занимают призовые места. Для работников организованы бесплатные тренировки по баскетболу, футболу, троеборью, а абонементы в любых других секциях частично компенсируются.

Не забывают в филиале и про неработающих пенсионеров. Таких сегодня 214 человек. Бывших работников приглашают на мероприятия, оказывают материальную помощь, поздравляют с праздниками и юбилеями.

Не обделены вниманием и молодые специалисты. Иногородние могут рассчитывать на места в общежитии либо компенсацию при аренде жилья в размере трех базовых величин. Также молодежь имеет право на оплату отпусков при получении среднего специального и высшего образования, а при согласии на 5-летнюю отработку по окончании учебного заведения – и на оплату учебы.

Коротко о главном

Пять основных направлений деятельности Минской областной организации Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности в 2019 году.

Коллективно-договорное регулирование. За последнее время в этом вопросе достигнут существенный прогресс. Профсоюзы добились того, что соглашения между социальными партнерами заключаются не только на республиканском и отраслевом уровне, но и на уровне всех областей и районов. В дальнейшем эти документы становятся основой для заключения коллективных договоров в организациях.

За последнее время в этом вопросе достигнут существенный прогресс. Профсоюзы добились того, что соглашения между социальными партнерами заключаются не только на республиканском и отраслевом уровне, но и на уровне всех областей и районов. В дальнейшем эти документы становятся основой для заключения коллективных договоров в организациях. Оплата труда. В течение текущего года в организациях не нарушались установленные сроки выплаты заработной платы, она начислялась своевременно и в полном объеме. Не выявлено и случаев невыплаты компенсирующих доплат работникам.

В течение текущего года в организациях не нарушались установленные сроки выплаты заработной платы, она начислялась своевременно и в полном объеме. Не выявлено и случаев невыплаты компенсирующих доплат работникам. Социальные льготы и гарантии. В коллективных договорах практически всех организаций предусмотрена норма об оказании материальной помощи на оздоровление при уходе в отпуск. Нашли свое отражение в документе и рекомендации об организации возможности горячего питания для работников, а также денежной компенсации. Пристальное внимание обращалось на недопущение ситуаций с непродлением контрактов по инициативе нанимателей с лицами трудоспособного возраста. «Скрытого сокращения» как такового в организациях и филиалах не наблюдалось. Там, где произошло снижение численности, инициаторами увольнения в большинстве случаев выступали сами работники. Одна из самых значительных гарантий для молодых специалистов-энергетиков – частичная компенсация стоимости арендуемого жилья. В коллективных договорах практически всех организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго», эта норма предусмотрена и исполнялась. Кроме того, многие организации гарантируют выполнение отраслевых тарифных соглашений и выплачивают молодым работникам, вернувшимся после службы в армии, материальную помощь.

В коллективных договорах практически всех организаций предусмотрена норма об оказании материальной помощи на оздоровление при уходе в отпуск. Нашли свое отражение в документе и рекомендации об организации возможности горячего питания для работников, а также денежной компенсации. Пристальное внимание обращалось на недопущение ситуаций с непродлением контрактов по инициативе нанимателей с лицами трудоспособного возраста. «Скрытого сокращения» как такового в организациях и филиалах не наблюдалось. Там, где произошло снижение численности, инициаторами увольнения в большинстве случаев выступали сами работники. Одна из самых значительных гарантий для молодых специалистов-энергетиков – частичная компенсация стоимости арендуемого жилья. В коллективных договорах практически всех организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго», эта норма предусмотрена и исполнялась. Кроме того, многие организации гарантируют выполнение отраслевых тарифных соглашений и выплачивают молодым работникам, вернувшимся после службы в армии, материальную помощь. Охрана труда. Наниматели исполняли обязательства по обеспечению оптимальных условий труда, следили за соблюдением температурного режима на рабочих местах в соответствии с санитарными нормами. Так, в дни экстремально высоких температур в отдельных филиалах РУП «Минскэнерго» смещалось время начала и окончания рабочего дня Во всех коллективных договорах включено обязательство о выделении средств на охрану труда в размерах, предусмотренных отраслевым тарифным соглашением, то есть не менее 2% от фонда оплаты труда.

Наниматели исполняли обязательства по обеспечению оптимальных условий труда, следили за соблюдением температурного режима на рабочих местах в соответствии с санитарными нормами. Так, в дни экстремально высоких температур в отдельных филиалах РУП «Минскэнерго» смещалось время начала и окончания рабочего дня Во всех коллективных договорах включено обязательство о выделении средств на охрану труда в размерах, предусмотренных отраслевым тарифным соглашением, то есть не менее 2% от фонда оплаты труда. Оздоровление. В нашей системе создана и постоянно совершенствуется база для оздоровления и отдыха трудящихся, их несовершеннолетних детей, а также неработающих пенсионеров. В отраслевом тарифном соглашении предусмотрены льготные условия при приобретении путевок на оздоровление в ведомственные санатории и центры как для работников и членов их семей, так и для неработающих пенсионеров.

В нашей системе создана и постоянно совершенствуется база для оздоровления и отдыха трудящихся, их несовершеннолетних детей, а также неработающих пенсионеров. В отраслевом тарифном соглашении предусмотрены льготные условия при приобретении путевок на оздоровление в ведомственные санатории и центры как для работников и членов их семей, так и для неработающих пенсионеров.

В преддверии профессионального праздника хотелось бы поздравить весь коллектив нашего предприятия с Днем энергетика. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия и успехов во всех начинаниях. Пусть в ваших семьях всегда царят мир, любовь и взаимопонимание!

Председатель профкома

Андрей Кучерчук

Юлия БРОЖИНА