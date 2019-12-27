Традиции в современном исполнении

Полонез, полька, вальс… Мелодии этих танцев каждый учащийся Минского областного кадетского училища теперь знает лучше, чем какую-нибудь современную песню. В девятый раз здесь прошел кадетский бал.

Для десятиклассника Михаила Панасюка нынешний кадетский бал – первый в жизни. Но даже если молодой человек и волнуется, то виду не подает.

– Больше всего нравится полонез. Это самый сложный и красивый танец, – увлеченно рассказывает Михаил. – Раньше я участвовал в школьных балах, но это совсем другое. Здесь такая торжественная обстановка, как будто попал в прошлое…

Красивая музыка, отточенные движения. Зрители с удовольствием наблюдают за танцующими парами: молодые люди в праздничной кадетской форме, девушки в летящих бальных платьях… За всей этой красотой и легкостью стоят месяцы репетиций.

– Уже в начале учебного года вовсю занимаемся подготовкой к балу. Но у девушек забот гораздо больше, чем у юношей. Ведь нам надо еще придумать новую прическу, сделать нарядный, но не вызывающий макияж, подобрать аксессуары. Для нас, кадетов, этот бал не формальное мероприятие, а долгожданный праздник. Все, что вы здесь видите, искреннее и настоящее, – признается десятиклассница Яна Алиновская.

На кадетском балу исполняют традиционные вальс, мазурку, полонез, польку. Но в нынешнем году в программе есть некоторые изменения.

– Обновили наряды для наших девушек. А еще во время бала у нас работает литературная гостиная, где в исполнении ребят звучат отрывки из классических произведений. Подготовили и новые танцы: русский лирический и краковяк, – говорит хореограф Ирина Лаврова.

2019-й для учащихся МОКУ был чрезвычайно богат на балы. Так, например, кадетский – уже третий за последний месяц. Совсем недавно представители кадетского училища танцевали на областном балу в Молодечно. Начальник главного управления по образованию облисполкома Татьяна Апранич не могла не отметить мастерство ребят.

– Вспоминаю наш первый областной бал. Вы были не просто прекрасны, талантливы и профессиональны, вы были сердцем и душой бала. Справились на 10 с плюсом. И сегодня мне приятно вновь видеть вас – таких красивых и счастливых! – поделилась впечатлениями Татьяна Валентиновна. – Следующий кадетский бал – юбилейный, десятый. Уверена, что он будет особенным, к тому же гостей ждет немало сюрпризов.

Бал подходит к концу. Кадетов встречают их самые преданные зрители – родители. Елена Цвирко приехала на бал из Несвижа, чтобы полюбоваться на дочь Анну.

– Дочь учится в 11-м классе, это уже ее 4-й бал. Но каждый раз испытываю трепет и радостное волнение, когда она выходит на паркет! Кадетское училище помогает ей взрослеть, воспитывает ответственность и уверенность. А кадетский бал помогает ей раскрыться: я вижу красивую и грациозную девушку, – говорит Елена Цвирко.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА