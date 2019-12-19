Трое детей и трое взрослых спасены при пожаре в многоэтажке в Боровлянах

Трое детей и трое взрослых спасены при пожаре в деревне Боровляны Минского района, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

Сообщение о пожаре в девятиэтажном многоквартирном жилом доме поступило спасателям 18 декабря в 22.26. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили возгорание в квартире на третьем этаже.

Накануне пожара в квартире находились две дочери хозяйки, трое детей одной из них 2015, 2014, 2013 годов рождения и их знакомая. «Обнаружив возгорание, все они вышли на балкон дальней комнаты и вызвали спасателей. «Работники МЧС с использованием масок вывели по лестничному маршу из квартиры 6 человек: 3 взрослых и 3 детей. Бригада скорой медицинской помощи доставила детей для наблюдения в больницу», — рассказала Анастасия Швайбович.

Пожар локализован и ликвидирован. Повреждено имущество, закопчены стены в комнате.

Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия — детская шалость с огнем