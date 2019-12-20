Турчин: назначение губернатором — будто возвращение домой после долгой командировки

С заслуженными людьми, почетными гражданами Минщины встретились 20 декабря председатель облисполкома Александр Турчин и помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Минской области Игорь Евсеев.

Разговор шел, что называется, без протокола, в форме живого общения. Руководитель области вкратце рассказал о трудовых достижениях крупнейшего региона страны, своем видении его дальнейшего социально-экономического развития, повышения благосостояния людей.

В таком стратегическом направлении в свое время трудились и немало сделали Сергей Линг, Альфонс Тишкевич, Петр Петух, Владимир Дражин, Леонид Крупец, Борис Батура и другие участники встречи — без преувеличения, золотой фонд управленцев высшей категории.

Безусловно, им было что вспомнить. Отрадно, что богатый профессиональный и житейский опыт этих людей не забыт, а востребован нынешним поколением руководителей.

Присутствовал и Герой России, почетный гражданин Минщины летчик-космонавт Олег Новицкий.

По словам Александра Турчина, такие встречи с заслуженными людьми, внесшими значительный вклад в развитие Минской области, станут традиционными.

В завершение беседы председатель Миноблисполкома поздравил собравшихся с наступающими Рождеством и Новым годом, пожелал всем здоровья, добра и благополучия в семьях.

Далее ветеранский актив направился в Борисовский район, на белорусско-китайский завод БЕЛДЖИ, чтобы увидеть, какие современные технологии применяются там при сборке автомобилей.

И. о. гендиректора «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский в сварочном цеху рассказывает о технологии производства автомобилей

Посетят почетные граждане и одно из лучших сельскохозяйственных предприятий — ОАО «Озерицкий-Агро».

Григорий Солонец

Фото автора и Светланы Курейчик