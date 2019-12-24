Вы тут: Главная Общество

Тысячу улыбок собрала акция «Наши дети» в Городейской вспомогательной школе-интернате

24.12.2019 0 Комментариев , 3 Просмотров

По всей республике в предпраздничные дни проходит акция «Наши дети». Это один из самых масштабных проектов, объединивших всю страну. Эстафету праздничных мероприятий подхватили и в Городейской вспомогательной школе-интернате Несвижского района. 

Поздравить ребят приехали начальник УСК по Минской области генерал-майор юстиции Андрей Лис со своими сотрудниками, представители руководства района и другие гости.

Ребята с удовольствием участвовали в спектакле со своими любимыми персонажами, встречали Деда Мороза и Снегурочку, водили хороводы и танцевали. По сценарию елочку нельзя было зажечь, пока Шут, исполняющий роль царского секретаря, не зафиксирует в зале тысячу улыбок. Однако бегать со счетами ему пришлось недолго — в такой теплой и зажигательной атмосфере все веселились от души и «улыбкомер» просто зашкаливал.

После представления почетные гости поблагодарили ребят и руководство детского дома за  теплый прием, поздравили с наступающим Новым годом, пожелали им счастья, здоровья и исполнения всех желаний.

Не обошлось и без подарков, среди которых — телевизор, компьютер, видеопроектор, тренажерная комната и многое другое. На «сладкое» всем воспитанникам вручили наборы шоколадных конфет и другие лакомства, а после праздника в столовой ребят ждали огромные торты.  

Дмитрий ЯЩЕНКО, фото автора

Предыдущая статья
Следующая статья

Рекомендации для Вас

В Молодечно торжественно открыли социальный жилой дом

Мечтают покорить Париж. Районный отбор на «Мисс Беларусь — 2020» состоялся в Крупках

Областной благотворительный новогодний праздник пройдет в Борисове

Александр Турчин поздравил с победой волейбольный клуб «Шахтер»

Правило фейерверка

Уехав в деревню, минчанин, работник культуры, почувствовал вкус свободы и мечтает возглавить хозяйство

Об авторе: redactor2

Добавить комментарий

﻿