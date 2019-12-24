Тысячу улыбок собрала акция «Наши дети» в Городейской вспомогательной школе-интернате

По всей республике в предпраздничные дни проходит акция «Наши дети». Это один из самых масштабных проектов, объединивших всю страну. Эстафету праздничных мероприятий подхватили и в Городейской вспомогательной школе-интернате Несвижского района.

Поздравить ребят приехали начальник УСК по Минской области генерал-майор юстиции Андрей Лис со своими сотрудниками, представители руководства района и другие гости.

Ребята с удовольствием участвовали в спектакле со своими любимыми персонажами, встречали Деда Мороза и Снегурочку, водили хороводы и танцевали. По сценарию елочку нельзя было зажечь, пока Шут, исполняющий роль царского секретаря, не зафиксирует в зале тысячу улыбок. Однако бегать со счетами ему пришлось недолго — в такой теплой и зажигательной атмосфере все веселились от души и «улыбкомер» просто зашкаливал.

После представления почетные гости поблагодарили ребят и руководство детского дома за теплый прием, поздравили с наступающим Новым годом, пожелали им счастья, здоровья и исполнения всех желаний.

Не обошлось и без подарков, среди которых — телевизор, компьютер, видеопроектор, тренажерная комната и многое другое. На «сладкое» всем воспитанникам вручили наборы шоколадных конфет и другие лакомства, а после праздника в столовой ребят ждали огромные торты.

Дмитрий ЯЩЕНКО, фото автора