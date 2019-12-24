Уехав в деревню, минчанин, работник культуры, почувствовал вкус свободы и мечтает возглавить хозяйство

Он пел в группе «Беларусы», организовывал международные фестивали для одаренных детей и молодежи, открывал таланты и много ездил по разным странам, налаживая межкультурные связи. А потом вдруг взял и покинул шумную столицу: выбрал для постоянного места жительства небольшую деревеньку в Воложинском районе. Захотелось к людям – простым, искренним.

– В тот момент я, наверное, просто искал самого себя, – размышляет директор централизованной клубной системы Молодечненского района Сергей Дербун. – Устал от городского шума, суеты и даже какой-то неискренности. Сел в автомобиль и отправился на поиски места, где будет хорошо, уютно и и спокойно.

Дырка в потолке и «неживой» фундамент

Кто-то из знакомых подсказал: пустующее недорогое жилье есть в Городьковском сельсовете, куда за последние годы переехало немало столичных жителей. Так он попал в деревню своей мечты – Кащеличи. Небольшой населенный пункт без школы, клуба, магазина, фельдшерско-акушерского пункта и почты. Зато с «брукаванкай» и огромными вековыми деревьями, под шум которых хорошо спится и легко думается.

– Дом был с полуразрушенным фундаментом (в образовавшийся проем спокойно могла пройти корова) и крышей, через которую ночью виднелись звезды, – вспоминает Сергей Дербун. – Сюда и переехал со всем своим нехитрым хозяйством: больной собакой, которую в одном из питомников Минска уже собирались усыпить, и котом.

Первую зиму было, конечно, не совсем уютно. Как ни старался, температура в старом доме выше 15 градусов не поднималась. Ходил в валенках, спал под двумя одеялами, но при этом почему-то чувствовал себя счастливым. И все благодаря местным жителям.

– Только с ними я понял, что такое искренность, оценил внутреннюю и внешнюю свободу, – признается Сергей. – Могу, как моя соседка баба Оля, пройтись по деревне в резиновых галошах или целый день курсировать между домом, огородом и сараем босиком. А вечером, устроившись на крылечке, «гразны і каравы», оттираю зеленые от травы пятки и радуюсь, что жизнь моя больше не обременена пустыми мыслями и ненужными заботами.

В Кащеличах практически все пенсионеры. Давно уже живут словно одна семья. Дружат, общаются, учатся друг у друга. «Баба Оля, ты ж неправильно это делаешь», – могу заметить соседке, наблюдая, как она пытается внедрить очередное ноу-хау в огороде.

Конкурсы всякие нужны

«Пра-а-а-аўда? – спросит та нараспев и обязательно сделает, как подскажу».

А вечерком неожиданно нагрянет в гости, расскажет, как нужно правильно кормить кур или ухаживать за утками. Трудно усомниться в опыте человека, который столько лет прожил на земле и изнает все премудрости бытия.

Подарки в день рождения и селфи просто так

Многим «подружкам» Сергея (так он сам с любовью и даже сыновьей нежностью называет местных бабушек) давно за 80, а кому-то, может, и 90. Одни доживают свой век в окружении детей или внуков, другим приходится коротать время в одиночестве. Чтобы хоть на какой-то миг наполнить их жизнь радостью, подарить односельчанкам хорошее настроение, новый сосед поздравляет их с юбилейными датами, с днем рождения. Обычно через местную районную газету, которую бабушки потом носят из дома в дом и хранят в альбомах вместе с фотографиями.

Односельчане: с Надеждой Снежко

Сергей Дербун говорит, что все это нужно ему самому даже больше, чем им. Наблюдая, как соседки на глазах молодеют, в очередной раз убеждается, что нет в этом мире ничего важней человеческих отношений – искренних, теплых, бескорыстных.

Порой, устав от работы в огороде или доме, придет в соседский дворик и, устроившись между бабушками на скамейке, уговорит их на селфи. Это слово им, конечно же, ничего не скажет. Но потом, разглядывая себя на снимке, долго смеются и подтрунивают друг над другом: «Маня, лянь, мы з табой у ціліфоня».

Пенсионерки просят Сергея купить лекарства, заказать доставку продуктов, забежать по каким-то неотложным делам в сельсовет. Зная, что их «директор» возвращается с работы поздно, стараются присмотреть за нехитрым хозяйством Сергея.

– Уже который год в минскую квартиру захожу только от случая к случаю, – говорит он. – Отремонтировал собственными руками и дом, и хозяйственные постройки. Теперь живу в Кащеличах и оттуда каждое утро езжу в Молодечно на работу. Дорога не утомляет, к ней я привык, зато есть время подумать. Недавно, например, поймал себя на мысли, что легко бы мог стать руководителем какого-нибудь хозяйства, чтобы сеять и убирать хлеб, заниматься животноводством. Иногда просто так и тянет остановить возле фермы машину, оставить в ней туфли, пиджак… Тихонько проникнуть на территорию и понаблюдать за процессом.

Сергей рассказывает, что жизнь большая. Ни один человек не знает, что с ним может произойти завтра. Говорит, когда почувствует, что все на своем нынешнем месте работы сделал, попробует себя в другом направлении. Главное – не бояться.

Марина СЛИЖ