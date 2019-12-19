Устанавливается личность мужчины, подозреваемого в краже в агрогородке Гатово

В агрогородке Гатово Минского района неизвестный ночью проник на территорию предприятия по обработке гранита, где из цеха похитил куртку, принадлежащую одному из рабочих, а затем проник в расположенную рядом раздевалку и из незакрытого шкафчика похитил рюкзак с личными вещами и банковской карточкой, принадлежащими другому рабочему.

Спустя несколько часов владельцу карты пришла смс о списании небольшой суммы, после чего мужчина заблокировал карточку. Как было в скором времени установлено, похищенной карточкой рассчитались за два шоколадных батончика в одном из торговых павильонов вблизи станции метро «Могилёвская».

По подозрению в совершении преступления разыскивается мужчина в жёлтой куртке, изображенный на видео. Он покупал шоколадные батончики утром и это его видели рабочие на территории предприятия ночью.

Просим граждан, узнавших мужчину на видео либо владеющих какой-либо информацией о его личности или местонахождении, сообщить в Мачулищанский отдел милиции Минского РУВД по телефонам (8044) 746-19-91, (8044) 782-97-66.

УВД Минского облисполкома