В Австралии объявлено ЧП из-за аномальной жары и лесных пожаров

В австралийском штате Новый Южный Уэльс сегодня объявлено чрезвычайное положение на фоне аномально жаркой погоды и непрекращающихся лесных пожаров, сообщает австралийский новостной сайт News.com.au.

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян ввела в штате чрезвычайное положение, которое будет действовать в течение семи дней. Полный запрет на разведение огня объявлен 17 декабря. Пожарным предоставлены широкие полномочия по принудительной эвакуации населения, координированию распределения ресурсов, закрытию дорог, контролю работы коммунальных служб в штате, где проживают более 7 млн человек. Местных жителей просят в случае необходимости эвакуироваться самостоятельно, не дожидаясь помощи спасателей, поскольку пожарных катастрофически не хватает.

Пожароопасная ситуация сложилась на большей территории Нового Южного Уэльса. Сейчас здесь бушуют около 100 лесных пожаров, более половины из них неконтролируемые. Около 2 тыс. пожарных борются с огнем, еще 500 переведены в режим ожидания из-за экстремальных условий.

Трое пожарных 19 декабря получили ранения при тушении возгорания в районе города Барго к юго-западу от Сиднея. Более 40 домов сгорели в Балморале, Барго и Бакстоне. Для тушения пожаров на окраине Сиднея используют вертолеты, с которых сбрасывают водяные бомбы. Большинство районов Сиднея затянуты дымкой, в некоторых частях города фиксируют индекс качества воздуха (AQI) 700, при этом опасным считается AQI выше 200.

Ликвидация пожаров осложняется аномально жаркой, сухой и ветреной погодой, которая на текущей неделе установилась на большей части территории Австралии. 19 декабря в одном из районов Сиднея была зафиксирована температура воздуха 42,4 градуса выше ноля. В Налларборе (штат Южная Австралия) сегодня столбик термометра поднялся до 49,9 градусов, сообщает австралийская национальная вещательная корпорация ABC. 20 декабря средняя температура воздуха в стране незначительно понизится, однако уже в субботу, 21 декабря, Австралию ждет новая волна жары. Синоптики прогнозируют, что 2019 год в Австралии будет одним из четырех самых теплых за всю историю наблюдений.

С июля по всей Австралии из-за непрекращающихся пожаров сгорело около 3 млн га земли, шесть человек погибли, более 800 домов частично повреждены или полностью разрушены огнем. Жертвами огня стали тысячи животных, в том числе около 500 коал.

БЕЛТА