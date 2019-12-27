В Червенском доме-интернате представители власти выступили в роли волшебников

На празднике, который прошел в Червенском доме-интернате для детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями психофизического развития в рамках благотворительной акции «Наши дети», в роли новогодних волшебников выступили представители власти, бизнеса, профсоюзов, а также спортсмены, юные модели и волонтеры.

Подарки детям дарили министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Тамара Красовская, председатель областной организации профсоюза работников госучреждений Владимир Филимонов, директор центра по работе с кадрами одного из белорусских банков Иван Капелька, представители местной власти, частного бизнеса, футбольного клуба «Крумкачы», воспитанницы Национальной школы красоты, волонтеры, священнослужители.

Привезли не только сладости: дому-интернату передали модульную мебель для игровой комнаты, денежные сертификаты, бытовую и музыкальную технику и много других необходимых учреждению презентов.

– Желаю, чтобы каждый ребенок был счастлив в этом доме, чтобы в нем было тепло и уютно, а детей окружали добро и забота, – пожелала Тамара Красовская.