В изысканной атмосфере и с участием Президента — во Дворце Независимости прошел первый Венский бал

Первый в истории современной Беларуси Венский бал прошел во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Среди участников и гостей праздника — Президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Сергей Румас, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, представители органов госуправления и дипломатического корпуса.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, министр культуры Юрий Бондарь и премьер-министр Сергей Румас

Но главные персоны, к кому на празднике было приковано всеобщее внимание, — это, безусловно, дебютанты, получившие приглашение на бал благодаря своим успехам в учебе, творчестве, спорте, научной и общественной деятельности. Это молодежь, студенты вузов, учащиеся других учреждений образования. Всего более 360 участников.

Венские балы отнесены к памятникам нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и являются неотъемлемой частью мировой культуры. Бал в Минске проходил в соответствии с многовековыми традициями и критериями ЮНЕСКО. Программа праздника включала две части — классическую и произвольную.

Открылось торжество полонезом в исполнении дебютантов: девушек в белоснежных платьях с миниатюрными букетами в руках и юношей в черных фраках.

«Сейчас я с большим удовольствием смотрю на вас, юных, счастливых, с горящими глазами. На девушек в восхитительных бальных платьях, юношей во фраках и парадных мундирах. Я очень горжусь (и вы это знаете) красотой нашего народа. Вы сегодня — воплощение этого народа. Знаю, что эта красота гармонично сочетается с умом, образованностью и трудолюбием. Это те качества, которыми славится белорусская нация и которые делают нас особенными и отличают от других народов», — отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко в приветственном обращении к участникам бала.

Представительницы прекрасного пола, как того и требует дресс-код бала, были одеты в платья нежных цветов: розовые, голубые, салатовые, кремовые, светло-желтые. Мужчины облачились во фраки, смокинги, мундиры. Волновались и те, и другие. «Это такое ответственное мероприятие. Нечасто приходится нам танцами заниматься, поэтому, конечно, волнение присутствует, — призналась журналистам до начала бала Наталья Кочанова. — На фоне таких молодых, успешных ребят хочется выглядеть достойно».

Для Натальи Кочановой это уже второй новогодний бал, поэтому как человек уже опытный она помогала в подготовке к торжеству главе Администрации Президента Игорю Сергеенко — несколько раз вместе репетировали. «У него получалось великолепно», — заверила председатель Совета Республики.

Посол Австрии в Беларуси Алоизия Вергеттер в беседе с корреспондентом БЕЛТА рассказала, что для нее большая честь принимать участие в Венском бале в Минске. Она подчеркнула, что европейские бальные традиции очень гармонично вписываются в белорусскую действительность, при этом приобретают особый национальный колорит. Например, посол шила бальное платье у белорусского дизайнера Натальи Ляховец и осталась очень довольна результатом. Правда, в этот раз Алоизия Вергеттер не танцевала из-за проблем со здоровьем, но пообещала к следующему балу с помощью белорусских врачей прийти в форму.

Молодые участники бала рассказали журналистам, что также готовились к празднику заблаговременно и тщательно: шили наряды, подбирали аксессуары, репетировали классические па, штудировали основы этикета. «Поначалу наступали друг другу на ноги, но потом исправились», — рассказала одна из участниц Диана Валаханович, учащаяся гимназии №1 Столбцов. Девушка призналась, что во время бала намерена использовать полученные знания по искусству этикета. «Нам говорили, что, если веер приложить в сложенном виде к левой щеке, это знак: молодой человек вам симпатичен. Но, возможно, этого никто не рассекретит», — отметила она.

Следуя указаниям распорядителя бала и танцмейстера, участники праздника исполнили польку, падепатинер, галоп и полночную кадриль. Когда был объявлен традиционный венский вальс и зазвучала музыка Штрауса, в зале вальсировали практически все. К танцующим парам присоединился и глава государства.

Кроме дебютантов, выступили также профессиональные артисты, среди которых солистка Венской государственной оперы лауреат международных конкурсов Зоряна Кушплер, заслуженные артисты Беларуси Оксана Волкова и Владимир Громов. Мастер-классы для гостей бала провел танцмейстер школы Томаша Эльмаера.

От имени австрийской делегации Алоизия Вергеттер поблагодарила за потрясающий вечер. «Это большая радость быть здесь и видеть, насколько хорошо австрийские традиции, любовь к элегантности, красоте ложатся на белорусскую землю. В этом нет для меня ничего удивительного. Достаточно вспомнить имя великого белорусского музыканта Михаила Огинского, написавшего такие красивые полонезы, которыми открывается бал», — сказала посол. В знак признательности она сделала символичный подарок. Бал, напомнила она, по-немецки означает шар. Поэтому в качестве презента она преподнесла стеклянный шар белорусской фабрики «Неман», наполненный круглыми австрийскими конфетами, и пожелала, чтобы проведение венских балов стало в Беларуси хорошей традицией.

Алоизия Вергеттер

«Я очень рад, вы сказали, что западные традиции хорошо ложатся на белорусскую землю, — отметил Президент Беларуси в ответ на слова посла. — Ну наконец-то! Спасибо вам за эти добрые слова. Я так и думал, что рано или поздно эти хорошие традиции лягут в центр нашей матушки Европы». Глава государства поддержал предложение проводить венские балы ежегодно при поддержке австрийской стороны.

«Культура и искусство — это те вещи, которые объединяют группы людей, народы и страны, несмотря даже на политические разногласия между ними, — отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА министр иностранных дел Владимир Макей, который также был среди участников бала. — Мы в дипломатической работе уделяем этой теме очень большое внимание. Думаю, и то, что в этом мероприятии участвуют представители Австрии, тоже будет способствовать сближению наших народов».

После классической части бал продолжился произвольной программой, в том числе более современными композициями. В завершение была соблюдена еще одна хорошая традиция венских балов — благотворительность. Подарочный сертификат от компании А1 получила международная общественная организация «SOS-Детские деревни Беларуси».

Каждого из участников бала ожидали новогодние подарки. В скором времени к ним добавится еще один презент, который подготовят по поручению Президента, — фильм о состоявшемся торжественном мероприятии.